Лариса Долина озвучила свой главный страх за внучку: «Ни в коем случае!»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 80

Лариса Долина переживает за одаренную внучку из-за угрозы получить клеймо

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Юная Александра с раннего детства идет по стопам бабушки и уже выступает с ней на большой сцене. Но удастся ли девочке добиться настоящей популярности?

Народная артистка РФ Лариса Долина озвучила главный страх относительно ее 12 летней внучки Александры. Девочка идет по стопам знаменитой бабушки, и из-за этого ей, возможно, придется преодолеть много хейта со стороны общественности. Своими переживаниями на этот счет певица поделилась в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Знаменитость напомнила, что Саша с ранних лет выбрала свой путь, глядя на бабушку. Уже в четыре года девочку отдали в Академию мюзикла и в ансамбль «Непоседы», а в семь лет — в музыкальную школу. Кроме того, все эти годы певица сама вносит вклад в музыкальное образование маленькой любимицы. И все труды не напрасны — она делает успехи на сцене. Периодически и на большой, вместе с бабушкой.

«Этого она хочет, я не настаиваю ни в коем случае. Она с пеленок видит меня на сцене и все решила для себя. И она в общем такой способный к этому человек. Будем пробовать», — сказала певица в кулуарах российской национальной музыкальной премии «Виктория».

Но даже талант, как известно, не гарантирует успеха. Особенно трудно приходится тем, кто идет по стопам знаменитых родственников. Общественность более пристрастно относится к таким артистам, и Саша — не исключение, опасается Лариса Долина.

«Я очень не хочу, чтобы на ней клеймо поставили. Я не хочу, чтобы ее называли внучкой Долиной. Хочу, чтобы она была самостоятельной личностью — для этого потребуется очень много всего, она это прекрасно понимает и соглашается со мной», — добавила певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает о переспективах на сцене артистов, которые идут по стопам звездных родственников.

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