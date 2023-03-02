«Самый русский хит»: SHAMAN увел свою новую песню у солистки «Город 312»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38

SHAMAN представил новый клип на песню «Самый русский хит»

Фото, видео: www.globallookpress.com / ulkin Sergey; YouTube / SHAMAN

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Молодой артист славится тем, что пишет свои хиты самостоятельно. Однако в дебютном альбоме исполнителя нашлось место для чужой работы.

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, представил новый клип на песню «Самый русский хит». Однако автор не сам работал над созданием новой композиции. Песню для него написали участники международного конкурс «АвторА!» - композитор из Ставропольского края Николай Чебанов и победительница испанской «Фабрики звезд» Диляра Хайруллина.

Шаман регулярно поддерживает молодых талантливых исполнителей. Певец услышал «Самый русский хит» на одном из этапов конкурса и с первого куплета заметил потенциал композиции. Однако песня пришлась по нраву не только Дронову — она могла пополнить репертуар группы «Город 312», солистка коллектива Ая присутствовала на презентации. После отборочного тура артисты все же договорись — сошлись, что в мужском исполнении «Самый русский хит» прозвучит лучше.

«Абсолютное попадание прямо в цель — точно мне в сердце! Полное совпадение с мыслями и отражение моего внутреннего мира», — отмечал исполнитель.

Шаман докрутил композицию под себя для максимальной гармоничности: сделал собственную аранжировку, добавил музыкальные элементы, но постарался сохранить «искру и искренность», которую вложили в работу Диляра и Николай.

Участники конкурса «АвторА!» признались, что на создание хита их вдохновил всероссийский любимец, исполнитель трека «Я русский». Они мечтали, чтобы Ярослав исполнил ее. Теперь «Самый русский хит» войдет в дебютный альбом Шамана, выход которого запланирован на лето 2023 года. Новую концертную программу можно будет услышать в рамках гастрольного тура артиста. Шесть премьерных концертов уже в марте пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, а после состоятся еще около 100 вступлении в разных уголках страны.

Клип SHAMAN на песню «Самый русский хит» каждый желающий уже сейчас может посмотреть YouTube.

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