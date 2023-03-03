Хотела лишь намекнуть: Милана Тюльпанова раскрыла личность нового возлюбленного

Экс-супруга футболиста Александра Кержакова после развода не стала скрывать свою личную жизнь. Успела выйти замуж и развестись, но теперь нового избранника почему-то скрывает.

Блогер и бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова, сама того не желая, рассекретила нового возлюбленного. В социальной сети она заинтриговала поклонников фотографией, на которой держит за руку мужчину.

Тюльпанова похвасталась переменами в личной жизни, но раскрывать личность избранника не стала. Ни имени не сказала, ни внешность не показала. На опубликованном Starhit.ru снимке она нежно держит за руку мужчину в самолете, при этом отметив, что вместе они летят домой. Но публику у Тюльпановой заинтриговать не получилось. Они быстро нашли страницу возлюбленного, рассекретили его имя, увидели внешность и совместные снимки с любимой.

Оказалось, что Тюльпанова закрутила роман с бизнесменом Василием Ершовым. Кроме того, он партнер брокерской компании. Мужчина в отличие от блогера не стал скрывать личную жизнь. У него на странице нашелся кадр, на котором блондинка нежно целует его в щеку.

К слову, для Тюльпановой это не первые отношения после развода с Кержаковым. В 2021 году она вновь решила выйти замуж, но счастье продлилось недолго. Через три недели она выяснила личность любимого и не стала мириться с его темным прошлым.

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