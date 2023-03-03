Хотела лишь намекнуть: Милана Тюльпанова раскрыла личность нового возлюбленного

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Милана Тюльпанова встречается с бизнесменом Василием Ершовым

Хотела лишь намекнуть: Милана Тюльпанова раскрыла личность нового возлюбленного

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Экс-супруга футболиста Александра Кержакова после развода не стала скрывать свою личную жизнь. Успела выйти замуж и развестись, но теперь нового избранника почему-то скрывает.

Блогер и бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова, сама того не желая, рассекретила нового возлюбленного. В социальной сети она заинтриговала поклонников фотографией, на которой держит за руку мужчину.

Тюльпанова похвасталась переменами в личной жизни, но раскрывать личность избранника не стала. Ни имени не сказала, ни внешность не показала. На опубликованном Starhit.ru снимке она нежно держит за руку мужчину в самолете, при этом отметив, что вместе они летят домой. Но публику у Тюльпановой заинтриговать не получилось. Они быстро нашли страницу возлюбленного, рассекретили его имя, увидели внешность и совместные снимки с любимой.

Оказалось, что Тюльпанова закрутила роман с бизнесменом Василием Ершовым. Кроме того, он партнер брокерской компании. Мужчина в отличие от блогера не стал скрывать личную жизнь. У него на странице нашелся кадр, на котором блондинка нежно целует его в щеку.

К слову, для Тюльпановой это не первые отношения после развода с Кержаковым. В 2021 году она вновь решила выйти замуж, но счастье продлилось недолго. Через три недели она выяснила личность любимого и не стала мириться с его темным прошлым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как футболист Александр Кержаков решил сэкономить на алиментах сыну.

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.47
0.22 80.19
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

2:08
«Целый день спал»: Кустурица рассказал, как прошла операция на ноге
1:45
Теракт на границе: украинские радикалы атаковали жителей Брянской области
1:33
Т-90М идет на прорыв: российские танкисты громят боевиков под Марьинкой
1:15
Хотела лишь намекнуть: Милана Тюльпанова раскрыла личность нового возлюбленного
0:55
Пирамида Хеопса подарила ученым новое открытие
0:43
МИД России констатировал, что зерновая сделка не работает

Сейчас читают

«Спас двух девочек»: мать мальчика, раненного боевиками, о поступке сына
Не Панкратов и не Черный: любимый актер рассекретил свою настоящую фамилию
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»
Могут ли новые санкции США оставить Россию без iPhone? — мнение экспертов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица