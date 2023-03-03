5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

В понедельник вступит в свои права месяц Кролика в году Кролика. Кроличьи энергии усиливаются квадратом и на арене выстраиваются энергии Воды и Дерева. Их будет очень много. И это с одной стороны неплохо — для тех, кому Вода и Дерево полезны, с другой вдвойне неприятно тем, кому такой расклад неполезен. В частности людям слабой Земли. Земля вообще в этом месяце очень неустойчива — здравствуйте оползни, наводнения и землетрясения.

Чтобы узнать, полезен ли именно вам тот или иной элемент — стройте персональную карту ба-цзы и заказывайте ее трактовку у профессионалов. Что касается общей температуры по больнице, то предстоящая неделя будет наполнена энергиями Воды и Дерева и это значит на повестке дня будут стоять вопросы коммуникаций и вашего развития.

Понедельник, 6 марта. Инь Вода на Свинье

Фото: 5-tv.ru

Понедельник — день смены сезона. Тигр ушел, Кролик пришел. День наполнен энергиями Инь Воды, потоками информации и бесконечным общением. Если вы решите в этот день закрыться от мира — то сделаете явную ошибку.

Планируйте на понедельник важные переговоры, встречи с влиятельными людьми, потенциальными партнерами по бизнесу и по жизни. День принесет много тусовок, огромное количество новостей, большая часть которых может касаться вопросов вашего дальнейшего развития.

Вместе с тем, не рекомендуется принимать в этот день важные решения — энергии на границе сезонов очень нестабильные и это может повредить вашим важным жизненным проектам. Не начинайте лечение, не стоит играть свадьбы и закладывать фундамент. С фундаментами вообще лучше повременить в течение всего марта.

Людям со Змеей в карте день может показаться излишне нервным и даже неудачным. Помните, что любые неприятные ситуации — это всегда проекции ваших собственных страхов или душевных заноз. Используйте засады как повод от них избавиться.

Вторник, 7 марта. Ян Дерево на Крысе

Фото: 5-tv.ru

Вторник порадует «амбивалентными» энергиями. С одной стороны в мир придет Крыса и это приведет к некоему раздраю в восприятии действительности. С другой, общая картинка довольно благоприятна для многих важных дел.

Во вторник можно планировать много всего — от покупки имущества до свиданий и разводов. Главное в энергиях дня — все, что вы получаете во вторник, должно быть «заслужено» вашими предыдущими трудами. Правильно — назначить на вторник подписание важных документов, покупку имущества, выход на новую работу.

Не очень благоприятно во вторник устраивать свадьбы, начинать лечение, брать кредиты и ходить по судам. Комбинация Крысы и Кролика может принести скандалы и проявление неуважения. Ну или эротические приключения — кому как повезет.

Наиболее уязвимыми к негативным проявлениям энергий дня будут люди, в картах которых есть Лошадь, Крыса или Кролик. Вам стоит быть максимально благоразумными и главное — контролировать свои эмоции.

Среда, 8 марта. Инь Дерево на Быке

Фото: 5-tv.ru

Среда будет капризной. Энергии дня похожи на подснежник — очень хрупкие и уязвимые. При этом ровно так же как подснежники воспринимаются в виде дара весны, так и энергии среды будут готовы подарить нам массу возможностей.

День хорош для того, чтобы открывать что-нибудь новое. Планируйте на среду начало проекта, старт новой карьеры, ремонт, открытие бизнеса, знакомства и всевозможные встречи. Инвестиционные сделки тоже должны быть удачными. Как и начало обучения. Запланируйте покупку учебного курса на среду и увидите, что процесс приобретения новых знаний будет очень эффективным.

Неблагоприятно в среду заниматься земляными работами и особенно закладкой фундамента. Ну и людям с Козой в карте среда может показаться не очень удачной.

Четверг, 9 марта. Ян Огонь на Тигре

Фото: 5-tv.ru

В четверг что-либо делать будет почти невозможно. Даже самые простые и рутинные дела покажутся героическими подвигами — так трудно будет сдвинуть тушку с дивана. Почему? Потому что энергии дня сидят на нуле и все телодвижения четверга будут происходить исключительно за счет ваших собственных ресурсов.

В результате лучшая рекомендация на четверг — это ничегонеделание. В прямом и переносном смысле. На крайний случай — рутина как она есть. Подойдут любые, не требующие эмоциональных, интеллектуальных и физических затрат, занятия — то, что вы делаете на автомате почти каждый день.

Совсем не стоит в четверг идти к докторам и тем более ложиться под нож. «Стоячие» энергии дня не просто не помогут выздороветь, они могут очень даже навредить. Конечно, это не касается экстренных случаев — тут, как всегда, стоит полагаться не на ба-цзы, а на рекомендации врачей.

Людям с Обезьяной в карте день может показаться чересчур нестабильным. Просто потерпите.

Пятница, 10 марта. Инь Огонь на Кролике

Фото: 5-tv.ru

В пятницу в мир придет энергия Инь Огня и третий Кролик подряд. Мир метафорически покроется ковром весенней травы, над которой будет светить луна. Энергии дня принесут картинки будущего, и их надо будет повнимательней разглядеть.

Запланируйте на пятницу сеансы долгосрочного и краткосрочного планирования, стратегические сессии, переезды — в новый дом или на новую работу. Инь Огонь добавит нам проницательности и это позволить лучше понять собеседников, поэтому свидания и разные важные для вас встречи и разговоры имеют шанс пройти очень удачно.

Неблагоприятно в пятницу рыть ямы и заливать фундаменты в прямом и переносном смыслах. Большое количество энергии Дерева сделает Землю очень слабой — так что форс-мажоров при таких работах точно не избежать.

Наиболее чувствительными к неблагоприятным аспектам дня могут быть люди с Петухом в карте. По правде говоря, Петухам лучше бы в ту пятницу и вовсе залечь в норку. Так оно спокойнее будет.

Суббота, 11 марта. Ян Земля на Драконе

Фото: 5-tv.ru

Суббота, наконец, принесет небольшое облегчение для людей стихии Земля. У них появится опора и возможность действовать. Энергии дня помогут решить застарелые проблемы и избавиться от всего, что мешает зажить яркой и счастливой жизнью. Единственное условие — вы должны четко понимать от чего именно хотите избавиться — без запроса все малоэффективно.

Планируйте на субботу земляные работы и заливку фундамента (наконец!), ремонт и всяческое избавление от ненужного, проще говоря — генеральную уборку. По уже заведенной традиции хорошо бы перебрать шкафы, антресоли и разобрать завалы на балконах.

Перерабатываемые отходы стоит рассортировать и сдать на переработку, ненужные вещи отправить на благотворительный склад, а все остальное без сожаления на помойку. Туда же можно отправить токсичные отношения, абьюзивных партнеров и докучливых начальников. Раззудись плечо — сегодня вам ничего за такую смелость не будет.

Суббота не лучший день для созидания — свадьбы, свидания, новые проекты или работа — все это стоить запланировать явно на другую дату. От суббот ждет только чистки и радуемся ей как дети.



Людям с Собакой в карте день может показаться слишком непредсказуемым, а люди давящими. Это пройдет уже завтра.

Воскресенье, 12 марта. Инь Земля на Змее

Фото: 5-tv.ru

Воскресенье — лучший день! По всем параметрам. Во-первых, выходной, во-вторых, энергии дня благоприятны для большущего списка дел. В-третьих, снова в карте — энергии Земли, а это значит — чуть больше устойчивости и очень много рачительности и хозяйственности.

Планируйте на воскресенье все, что потенциально может принести вам благосостояние. Хорошо пойдут в воскресенье новоселья, покупка дорогостоящего имущества, инвестиционные сделки и договоренности об открытии новых бизнесов.

Не стоит заморачиваться переездом и большими путешествиями, ходить по юристам и брать кредиты — иначе вовек с ними не рассчитаетесь. Людям со Свиньей в карте в воскресенье может не подфартить, но это ничего. Главное — контролируйте эмоции и наступит вам счастье.



Удачной всем недели!