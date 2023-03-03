«Она — носки и бритву»: Пресняков рассекретил подарок жене на 8 Марта

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 13

Пресняков подарит жене на 8 Марта новую машину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Наталья Подольская, кажется, не стала сильно выделяться от россиянок и вручила любимому привычный мужской набор. В ответ на это артист решил подарить альтернативный подарок.

Певец Владимир Пресняков в преддверии Международного женского дня рассекретил подарок, который подготовил для своей любимой супруги Натальи Подольской. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru артист признался, что знаменитость на День защитника Отечества вручила ему носки и бритву — привычный мужской набор. Поэтому он придумал такой же альтернативный сюрприз.

«Так как на 23 февраля она подарила носки и бритву, то, естественно, альтернативой будет подарить ей машину, наверное, марки Ламборгини. Подарок выбирал я», — заявил Пресняков на концерте, посвященному 70-летию композитора Виктора Резникова.

Он вовсе не обижается, что супруга выбрала стандартный подарок. Для него важнее то, что в отношениях даже спустя почти 20 лет присутствует романтика с обеих сторон. Каждый старается радовать и удивлять любимого человека.

«У нас, конечно, романтизм с двух сторон, мы не перестаем удивлять друг друга, а это то, что сохраняет брак, движет любовь. Отношения я считаю работой, работа удивлять, дарить, любить. Надо тщательно относиться к этому», — добавил он.

К слову, артист в браке с Подольской почти 20 лет. Они стали встречаться в 2005-м. спустя пять лет поженились. В 2015-м в их семье родился сын Артемий. А два года назад — сын Иван. Периодически пару пытаются «развести», но все бесполезно. В семье царит гармонию, идиллия и до сих пор жива любовь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто в семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской занимается сексуальным воспитанием детей.

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