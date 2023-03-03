Валентина Матвиенко высказалась о «страшилках» вокруг закона о русском языке

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Матвиенко: закон о русском языке не ведет к закрытию культуры России от остального мира

Валентина Матвиенко высказалась о «страшилках» вокруг закона о русском языке

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

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Закон о языке не приведет к изоляции России от остального мира, считает сенатор.

Принятый закон об регулировании употребления иностранных слов в русском языке не может привезти к изоляции от всего мира, инициатива является сбалансированной. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте СФ России.

«Закон (об ограничении использования иностранных слов — ред.), считаю, сбалансированный. Он не ставит преград на пути развития, обогащения русского языка, а, следовательно, и русской культуры, не ведет к изоляции от остального мира. Все эти „страшилки“ безосновательны», — сказала она.

По словам Матвиенко, указ вводит ограничения, которые предотвратят опасность «деградации языка как носителя и хранителя нашего менталитета, ценностей и традиций». Благодаря новой законотворческой мере россияне не превратятся в то общество, где не помнят о своих корнях, национальной гордости и достоинстве.

Ранее в Госдуме объяснили, кого коснутся новые правила о запрете употребления иностранных слов. По словам члена комитета Госдумы по культуре Ольги Германовой, это распространяется на деятельность государственных органов и учреждений. Слова из других языков нельзя использовать, если их можно заменить на русские. При этом на общественную жизнь мера пока не имеет прямого действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума одобрила поправки к закону об ответственности за дискредитацию участников СВО.

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