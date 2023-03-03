Синяк вместо лица: молодой любовник до неузнаваемости избил известного в Таганроге косметолога

Сталкер был так одержим гневом, что без сожаления наносил удары по самым уязвимым местам.

Известного косметолога из Таганрога до неузнаваемости избил молодой любовник — от прежней внешности местной красотки ничего не осталось.

Инцидент случился в ночь на второе февраля. Мужчина, с которым встречалась 30-летняя Евгения, по каким-то причинам вышел из себя и накинулся на возлюбленную. Избивал он ее в прямом смысле до посинения, словно отрабатывал удары на боксерской груше. Причем целился по самым уязвимым на теле человека местам — почкам, лицу, голове. Видимо, избежать в тот момент побоев шансов не было никаких — пришлось полностью брать удары на себя.

Молчать о случившемся избитая косметолог не стала и поделилась горем со своими подписчиками в соцсетях. Женщина предстала перед ними на видео во всей красе, которую подарил ей любовник-сталкер: почти не видно глаз, сильнейшие синяки, отеки и залысины на голове.

«Ночь была очень тяжелая. Было очень больно спать, сейчас все еще сильней отекло, глаза вообще не открываются, все закисло, на ухо пошло сильно, отек болит», — пожаловалась она.

Фактом чудовищного избиения жительницы Таганрога уже заинтересовалась и местная полиция — туда женщина тоже написала заявление. По информации 5-tv.ru, правоохранители сейчас проводят соответствующую проверку, по итогам будет принято решение о привлечении мужчины к ответственности. Другие подробности пока не уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петропавловске-Камчатском нашли обезглавленное тело пропавшего сотрудника суда.

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