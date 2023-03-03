В столице Черногории прогремел взрыв

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Уточняется, что мощный хлопок произошел в суде первой инстанции.

В столице Черногории прогремел взрыв

Фото: www.globallookpress.com / imago sportfotodienst; 5-tv.ru

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В столице Черногории Подгорице в Основном суде прогремел взрыв. Об этом сообщает RTCG.

По последним данным, пострадали пять человек, погиб — один. На месте уже работают бригады скорой помощи, полиции и пожарных.

«Около 13:35 по московскому времени на входе в здание мужчина с инициалами M. Б. активировал взрывное устройство, предположительно ручную гранату», — говорится в сообщении.

В этот момент у входа в здание находились люди, сам мужчина погиб.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как очередная химическая авария произошла в Огайо — там загорелся завод по производству металлических конструкций. А следом взорвались баллоны с пропаном.

Американский пожарный стал жертвой, пришлось эвакуировать целый квартал.

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