В столице Черногории прогремел взрыв

В столице Черногории Подгорице в Основном суде прогремел взрыв. Об этом сообщает RTCG.

По последним данным, пострадали пять человек, погиб — один. На месте уже работают бригады скорой помощи, полиции и пожарных.

«Около 13:35 по московскому времени на входе в здание мужчина с инициалами M. Б. активировал взрывное устройство, предположительно ручную гранату», — говорится в сообщении.

В этот момент у входа в здание находились люди, сам мужчина погиб.

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Американский пожарный стал жертвой, пришлось эвакуировать целый квартал.