Не болезнь? Певица Лолита раскрыла тайну появления большого пятна на своей шее

Знаменитость любит смелые эксперименты и идет в ногу со временем. Смелый гардероб, макияж — лишь малая часть, с чем часто играет артистка.

Певица Лолита Милявская раскрыла тайну появления большого пятна на ее шее. Оказалось, что звезда полюбила татуировки. Правда, пока только временные и теперь периодически появляется с ними на сцене. Об этом артистка рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Когда у меня какие-то концерты клубные — клею татуировку. Когда настроение есть», — пояснила знаменитость в кулуарах концерта «Песни Виктора Резникова» в Crocus City Hall в Москве.

Кстати, на мероприятии знаменитость тоже появилась с тату на шее — украшает эту часть тела небольшая цветная сова. Однако Лолита — человек далеко не консервативный и кто знает, на какое изображение решится в следующий раз.

Между тем в жизни звезды были моменты, когда приходилось вынужденно избавляться от татуировки. К примеру, выбора звезде не оставили во время недавних съемок в одной из картин. Следовать строгим правилам обязывал контракт — целый месяц работы на съемочную площадку певица приходила с одной прической, цветом лака и без тату. Правда, иногда про него забывала.

«Когда я приходила на площадку и забывала убрать татуировку, мне быстро напоминали — Татуировка! Я быстро все убирала», — вспомнила она.

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