Как порадовал Лолиту избранник в День влюбленных: «Мы взрослые люди…»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 548

Возлюбленный Лолиты удивил ее в День влюбленных вниманием

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Знаменитость не скрывает, что ей часто не везло с мужчинами. Может, в этот раз удастся надолго построить счастье.

Певица Лолита Милявская призналась, чем избранник порадовал ее в День влюбленных. По словам женщины без комплексов, с ним она встречается около года и вполне счастлива. Вторая половинка умеет удивлять ее. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Артистка подчеркнула, что на самом деле не воспринимает 14 февраля как праздник. По ее мнению, отмечать его уместно молодым людям, тем не менее ей было приятно получить подарок от своего мужчины.

«Мы — не дети, если б мне было 16, я бы сказала: «Где мой подарок?» А так нормально: цветы и то только потому, что я сказала: «Ты знаешь, у всех вокруг 14 февраля…». Он в ответ: «Да? На тебе цветы». Все, нормально, это взрослая жизнь. «Главное — не забыл», — отметила певица в кулуарах концерта «Песни Виктора Резникова» в Crocus City Hall в Москве.

Также Лолита назвала главные качества, по которым она оценивает сильный пол. Знаменитость была только официально пять раз замужем и уже невооруженным глазом может определить достойных мужчин. Каждый в это понятие вкладывает свои требования, для Лолиты это — человек, с которым интересно.

«Начинаешь разговаривать и потом уже не имеет значения ни размер ноги, ни рост, ни вес. Вокруг меня было достаточно идиотов, конечно. Но по той простой причине, что у меня мало свободного времени и выбирать не из кого. А так все нормально», — добавила певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ароматы духов нравятся певице Лолите Милявской.

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