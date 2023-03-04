Нарколог оценил перспективы продажи наркотиков в аптеках

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 1 991

Нарколог Вальчук усомнился в успешности планов Швейцарии продавать наркотики в аптеках

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck; 5-tv.ru

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В Швейцарии обсуждают возможность продажи наркотиков в розницу через аптечную сеть.

Продажа наркотиков в аптеках Швейцарии может усугубить проблему наркозависимости в стране. Таким мнением в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru поделился психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Вальчук.

Врач пояснил, что власти государства решились на такие меры в благих целях. Так они планируют более-менее стабилизировать ситуацию с употреблением наркотиков в стране. Но это очень сомнительный метод, считает эксперт.

«Тут не идет речь о лечении как таковом, здесь скорее речь о контроле и попытке снизить употребление наркотиков, которые наркозависимые покупают на черном рынке. Но то, что это будет иметь какой-то снижающий эффект — это маловероятно. Раньше, грубо говоря, наркотики выдавали в трех местах, сейчас — в десяти. То, что это не поможет — абсолютно точно», — уверен собеседник.

А вот обратный эффект такой подход, скорее всего, гарантирует, полагает врач. По крайней мере, в России похожий эксперимент точно бы провалился.

«Я не знаю, как работают швейцарские аптеки, но я знаю прекрасно, как работают аптеки у нас, у нас бы это точно усугубило», — уверен он.

О решении упростить медикаментозную выдачу наркотиков ранее сообщили в правительстве Швейцарии. Перспективу сейчас обсуждает Федеральный совет государства и, скорее всего, новые правила введут уже в скором времени. Если раньше в государстве препараты выдавали только в специализированных центрах, то теперь можно будет получить несколько доз в день в аптеке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России здоровье дальнобойщиков и таксистов будут проверять дистанционно.

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