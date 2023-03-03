Медосмотр онлайн: дальнобойщиков и таксистов будут проверять дистанционно
Минздрав разработал правила дистанционных предрейсовых осмотров
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru
Новый формат появится с 1 сентября.
Здоровье дальнобойщиков и таксистов будут проверять дистанционно. Минздрав внедрит новый формат медосмотра водителей.
Как выяснили «Известия», он начнет действовать уже с 1 сентября. Но до этого времени нужно обеспечить все пункты проверки необходимым оборудованием.
Оно позволит провести визуальный осмотр, измерить температуру, давление, а также взять анализы на алкоголь и наркотики. И все это не посещая врачей. Они будут контролировать работу техники.
А специальная программа исключит фальсификацию данных и сохранит врачебную тайну. При этом онлайн-проверка будет добровольной.
По желанию работодателя водители могут проходить и стандартный медицинский контроль.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минтранс ограничит время работы таксистов.
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