Десятиклассница московской школы пырнула ножом семиклассника

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 36

Семиклассника доставили в больницу после того, как его пырнула десятиклассница

Десятиклассница московской школы пырнула ножом семиклассника

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Школьника экстренно доставили в больницу. Делом заинтересовались правоохранители.

В московской школе десятиклассница пырнула 13-летнего подростка. Конфликт между подростками случился на лестничном пролете учебного заведения, сообщил источник 5-tv.ru.

Школьница ударила семиклассника в спину перочинным ножом. По словам девушки, она носила его для заточки карандашей. Раненого отправили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. Его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Они опрашивают директора, учителей, очевидцев инцидента и одноклассников. В следственном комитете России отмечают, что школьники часто ссорились. Результаты проверки контролирует прокуратура Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьник пытался свести счеты с жизнью из-за изнасилования другом бабушки. Надругательство 15-летний мальчик пережил еще семь лет назад и все эти годы не решался рассказать о трагедии даже близким людям. Правду подросток раскрыл психологу только после попытки суицида.

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