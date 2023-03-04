Путин поздравил коллектив театра имени Моссовета со 100-летним юбилеем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Нынешнему коллективу удается не забывать наследие предшественников и параллельно привносить интересные и неординарные идеи, отметил российский лидер.

Путин поздравил коллектив театра имени Моссовета со 100-летним юбилеем

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Президент России Владимир Путин поздравил коллектив театра имени Моссовета со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В своем поздравлении российский лидер отметил богатую историю культурного учреждения, которая вместила массу знаменательных творческих вех, громких премьер и больших, незабываемых событий.

«Здесь всегда царил дух свободы, созидания, смелого художественного поиска, крепли традиции верного, беззаветного служения любимой сцене, отечественному драматическому искусству», — сказано в поздравлении.

Путин добавил, что нынешнему коллективу удается не забывать наследие предшественников и пи этом привносить интересные и неординарные идеи. В конце поздравления президент РФ пожелал здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

К слову, театр имени Моссовета был основан 3 марта 1923 года Сергеем Прокофьевым. Первой постановкой стал спектакль по пьесе Леонида Андреева «Савва». С 2020 года им руководит Евгений Марчелли.

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