Президент России Владимир Путин поздравил коллектив театра имени Моссовета со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В своем поздравлении российский лидер отметил богатую историю культурного учреждения, которая вместила массу знаменательных творческих вех, громких премьер и больших, незабываемых событий.

«Здесь всегда царил дух свободы, созидания, смелого художественного поиска, крепли традиции верного, беззаветного служения любимой сцене, отечественному драматическому искусству», — сказано в поздравлении.

Путин добавил, что нынешнему коллективу удается не забывать наследие предшественников и пи этом привносить интересные и неординарные идеи. В конце поздравления президент РФ пожелал здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

К слову, театр имени Моссовета был основан 3 марта 1923 года Сергеем Прокофьевым. Первой постановкой стал спектакль по пьесе Леонида Андреева «Савва». С 2020 года им руководит Евгений Марчелли.

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