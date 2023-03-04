Япония возобновила поставки российской нефти через восемь месяцев после отказа

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Для Токио энергетический вопрос приравнен к теме национальной безопасности, так как там не имеется собственных запасов каких-либо ископаемых видов топлива.

Япония возобновила поставки российской нефти через восемь месяцев после отказа

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck

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Япония спустя восемь месяцев возобновила поставки российской нефти. Об этом сообщило агентство Platts, ссылаясь на данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

В Японию уже направились 747 тысяч баррелей нефти с проекта «Сахалин-2». При этом переработчики ENEOS и Idemitsu Kosan не заключали новые контакты. Поставки топлива в январе текущего года приняла компания Taiyo Oil. Однако несмотря на это главным поставщиком нефти в страну остаются страны Ближнего Востока. Так, за последний год, их доля в структуре поставок увеличилась с 91,8% до 94,4%.

К слову, в мае прошлого года Япония поддержала «Большую семерку» в вопросе отказа от российской нефти. Как тогда заявлял премьер-министр страны Фумио Кисида, решение им далось тяжело, но единство международного клуба было важнее всего. Тогда же политик отметил, что страна намерена сохранить свои доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Японии оценили устойчивость российской экономики перед санкциями Запада.

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