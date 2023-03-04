Нарушение нервов и ухудшение памяти: врач оценила шансы на восстановление Боярского после COVID

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 469

Терапевт Романенко назвала реальными шансы Михаила Боярского на полное восстановление

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер переболел коронавирусом два года назад, но постковидный синдром его до сих пор не отпустил. Звезда жалуется на неудобства.

У актера Михаила Боярского есть шансы на восстановление после перенесенного коронавируса. Их в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru оценила врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Полное восстановление может быть вообще после любой вирусной инфекции. <…> Все будет зависеть от тяжести, вирулентности, агрессивности того штамма вируса, который вызвал то или иное заболевание», — подчеркнула собеседница.

При этом, подчеркнула она, с осложнениями могут столкнуться не только люди возрастной категории Михаила Боярского, но и молодое поколение. Под удар нередко у многих попадает нервная система. К примеру, у исполнителя хита «Зеленоглазое такси», по его словам, ухудшилась память, кто-то вообще впадает в глубокую депрессию.

«Как известно, эти вирусы тропны к нервной ткани, поэтому при вирусной инфекции могут быть проявления поражения нервной системы. Это происходит в виде головной боли, слабости, астерии. Все эти явления могут оставаться в течение нескольких недель и месяцев. И если в течение трех-четырех месяцев пациент не возвращается к нормальному состоянию, значит это уже постковидный синдром», — добавила собеседница.

Если же говорить конкретно о нарушениях работы нервной системы пожилых после коронавируса, то, скорее, он не вызывает новые болезни, а усугубляет имеющиеся, отмечает эксперт.

«Зачастую у таких пациентов уже есть какие-то нарушения со стороны нервной системы — в виде рассеянности внимания, снижения памяти, нарушения концентрационных способностей мозга. Просто раньше на это пациенты не обращали внимание, а потом списывают на перенесенную вирусную инфекцию», — сказала терапевт.

Она добавила, что все перечисленные осложнения могут быть и следствием других болезней, таких, в частности, как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет. Поэтому самодиагностику проводить собеседница категорически не рекомендует. Что-то серьезно беспокоит — срочно идти к врачу.

Также эксперт дала общие рекомендации людям, которые перенесли коронавирус. В их числе — правильное питание, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе.

«И не стоит после болезни сразу начинать новую жизнь: садиться на диету, скидывать вес, идти в спортзал. Дайте организму восстановиться хотя бы две-три недели», — заключила терапевт.

Михаил Боярский переболел коронавирусом в июле 2021-го. Артист провел неделю в больнице, несмотря на легкую форму недуга. Тогда знаменитость уверял общественность тем, что легко отделался от вируса благодаря прививке и призывал всех последовать его примеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые выявили самое опасное последствие коронавируса.

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
ТОП-5 имен, носители которых постоянно притягивают удачу

Последние новости

16:36
Никакого урагана: от чего на самом деле ослепла Ванга
16:23
Нарушение нервов и ухудшение памяти: врач оценила шансы на восстановление Боярского после COVID
16:11
На Украине бывшую эскортницу наградили медалью «За содействие военной разведке»
15:54
Два взрыва прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожья
15:42
Психбольница и смерть от рук сына: трагедия звезды фильма «Тени исчезают в полдень» Александры Завьяловой
15:31
Два человека ранены после обстрела ВСУ здания администрации на западе Донецка

Сейчас читают

Тяжелобольной Роман Костомаров начал приходить в сознание и двигаться: подробности
Стратегия провала: зачем ВСУ бросают на убой стариков и детей
Михаил Боярский переживает коварные последствия COVID-19: «Чудовищное состояние»
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица