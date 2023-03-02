Ученые выявили самое опасное последствие коронавируса: каковы риски

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Рита Миронова
Рита Миронова 25

Перенесенная коронавирусная инфекция становится причиной аутоиммунных заболеваний

Ученые выявили самое опасное последствие коронавируса: каковы риски

Фото: www.globallookpress.com / Giuseppe Lami

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Пик пандемии прошел, но инфекция оставила после себя внушительный след в виде серьезных осложнений здоровья, с которыми по сей день сталкиваются множество людей.

Врачи обнаружили опасное последствие для людей, переболевших коронавирусом. Ковидная инфекция крайне негативно влияет на всю иммунную систему и повышает риск аутоиммунных заболеваний.

С помощью исследования удалось выяснить, что у людей, переболевших коронавирусом, действительно развились аутоиммунные заболевания, хотя раньше эти люди были абсолютно здоровы и не имели проблем с иммунной системой.

Таким образом, в течение полугода после перенесенного ковида человек с большой вероятностью может заболеть ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, дерматополимиозитом (мышечным воспалением — Прим. ред.), болезнью Бехчета (воспаление сосудов — Прим. ред.), псориазом, диабетом. И это далеко не все последствия, которые могут настигнуть человека после коронавируса. Спустя полгода аутоиммунных заболеваний может стать еще больше.

Как объяснил иммунолог Владимир Болибок в беседе с KP.RU, это происходит потому, что у болеющих коронавирусом возникает системное сосудистое воспаление во всех органах. Инфекция в этом случае срабатывает как «спусковой крючок», запуская скрытое аутоиммунное заболевание.

«Любое воспаление во внутреннем органе может спровоцировать дальше развитие аутоиммунного воспаления, если у человека есть к этому генетическая предрасположенность. Просто до заражения ковидом у человека эта генетическая предрасположенность может быть не реализована или проявляться субклинически», — объяснил медик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «прячется» новый ковид и чем опасна седьмая вспышка.

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