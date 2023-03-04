МАГАТЭ: любое военное нападение на ядерные объекты в мире неприемлемо

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 34

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии находятся на Запорожской АЭС и следят за защитой объекта от обстрелов ВСУ.

МАГАТЭ: любое военное нападение на ядерные объекты в мире неприемлемо

Фото: www.globallookpress.com / x99

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Международное агентство по атомной энергии выступает против любых ударов по ядерным объектам в каждой стране мира. Об этом сказал генеральный директор Рафаэль Гросси во время пресс-конференции в Иране.

«Любое военное нападение на ядерные объекты в мире неприемлемо и противоречит международному праву», — приводит его слова телеканал «Аль-Хадас».

Прежде председатель пророссийской организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины обстреливают город в северо-западной части Запорожской области — Энергодар. Взрывы от обстрелов были слышны недалеко от Запорожской атомной электростанции.

В феврале Гросси сообщил, что ситуация рядом с Запорожской АЭС остается нестабильной, беспокойной и непредсказуемой. Генеральный директор отметил, что важно защитить объект и обезопасить зону вокруг. Рафаэль Гросси отметил, что Москва участвует в переговорах и поддерживает эту инициативу.

Запорожская АЭС — самая крупная электростанция по числу блоков и мощности в Европе. Объект находится под контролем России по итогам референдума о присоединении Запорожской области в состав РФ.

Также электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Они прибыли на энергообъект после обстрелов территории украинскими боевиками.

Ранее 5-tv.ru писал, что госдеп США сообщил о введении санкций против Запорожской АЭС.

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