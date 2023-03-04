Тяжелобольной Роман Костомаров начал приходить в сознание и двигаться: подробности

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 1 589

Роман Костомаров начал приходить в сознание и двигаться

Тяжелобольной Роман Костомаров начал приходить в сознание и двигаться: подробности

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Ранее врачи озвучивали большие шансы на стабилизацию состояния знаменитости.

Российский фигурист Роман Костомаров начал приходить в себя после медикаментозного сна. А вместе с тем — после пережитого инсульта, отека мозга и менингита, олимпийский чемпион даже начал делать первые движения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», — сказал агентству источник.

Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова начались месяц назад — 10 января его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией и гидротораксом (скопление жидкости в плевральных полостях). После знаменитость ввели в медикаментозную кому, а следом подключили к аппаратам ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), необходимой для насыщения крови кислородом.

Позже, 24 января, стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Врачи вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Предполагалось, что спортсмен теперь идет на поправку, однако у него появились другие проблемы — с кровообращением. Начался некроз: обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава в нижней трети голени. По данным источника 5-tv.ru, гангрена затронула пальцы и пятку. Врачам ничего не оставалось, как ампутировать больному стопу на левой ноге, а затем — удалить некроз на правой, отрезав пятку и пальцы. А позже — и кисти на обеих руках. Но вместо ожидаемых улучшений здоровье фигуриста снова ухудшилось — после этого он перенес два инсульта, минингит, отек мозга, что значительно осложнило лечение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие прогнозы Роману Костомарову дают медики.

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