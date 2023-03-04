На Украине бывшую эскортницу наградили медалью «За содействие военной разведке»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 119

Девушка скромно умолчала о «подвигах», за которые удостоилась государственной награды.

На Украине бывшую эскортницу наградили медалью «За содействие военной разведке»

Фото: Instagram* / maneken007

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На Украине бывшую эскортницу наградили медалью «За содействие военной разведке». Этим девушка, известная как Ксюша Манекен, похвасталась подписчикам в соцсети.

Она опубликовала фото медали и наградного удостоверения, датированного октябрем 2022 года и подписанного начальником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кириллом Будановым. При этом «разведчица» скромно умолчала, за какие именно «подвиги» удостоилась государственной награды.

«Как так вышло, при каких обстоятельствах и за что — я обязательно расскажу. Да, ребят, я понимаю вашу боль. Комик стал президентом, эскортница получила орден», — написала Манекен.

На Украине бывшую эскортницу наградили медалью «За содействие военной разведке»На Украине эскортницу наградили за «содействие военной разведке». Instagram* / maneken007

В том, что работает в эскорте, девушка признавалась ранее. Фрагмент телепрограммы, где она говорит об этом, нашел и опубликовал RT. В кадре девушка на вопрос о роде занятий отвечает, что она ездит на модельные тусовки, «где красивые девочки тусят за деньги». При этом она утверждает, что занимается лишь сопровождением гостей и не вступает с ними в интимные отношения.

«Я просто зарабатываю деньги там, где это действительно легко. Естественно, есть девушки, которые спят за деньги, но я это обхожу стороной, меня это абсолютно не касается», — заявила Манекен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский получил «Оскар» из рук американского актера Шона Пенна.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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