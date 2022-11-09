Владимир Зеленский получил «Оскар»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 655

Актер Шон Пенн подарил Президенту Украины Владимиру Зеленскому статуэтку «Оскара»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко; Telegram / Zelenskiy / Official; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Американский актер не в первый раз за последние девять месяцев посещает Незалежную. Но на этот раз он прибыл не с пустыми руками. И уехал также с подарком от украинского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским актером, кинорежиссером и сценаристом Шоном Пенном, который прибыл в Незалежную накануне. Знаменитость приехал не с пустыми руками. В качестве подарка главе государства он привез статуэтку кинопремии «Оскар».

По словам Зеленского, она будет находиться в Киеве до окончания спецоперации. Кроме того, украинский лидер не оставил без подарка и гостя. Он наградил актера орденом «За заслуги» III степени.

Почему американский актер решил передать награду коллеге, неизвестно. Возможно, за хорошую игру в президента. Или за умение записывать обращения к согражданам из туалета или вообще — на зеленом фоне якобы из центра событий. В любом случае, этот подарок носит чисто символический характер, как и визиты голливудских звезд на Украину.

К слову, Пенн — лауреат премии «Оскар» за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк» и призер трех крупнейших кинофестивалей мира — Каннского, Венецианского и Берлинского. В прошлом году он заявлял о планах снять документальный фильм об Украине. Однако стоит усомниться в том, что Шон Пенн покажет всю правду о спецоперации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой пророческий знак о Владимире Зеленском обнаружили в одном из клипов Филиппа Киркорова.

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