Кому нельзя пить чай каркаде — ответ нутрициолога

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Нутрициолог Микитюк: чай каркаде небезопасен для людей с проблемами ЖКТ

Кому нельзя пить чай каркаде — ответ нутрициолога

Фото: www.globallookpress.com / Ingo Schulz

Читайте нас в: Дзен Новости

От такого чая лучше отказаться по утрам даже самым здоровым людям. Но почему?

В последнее время многие россияне стали пить больше чая каркаде. Однако может ли это оказать негативное влияние на здоровье и какие-то болезни? Об этом «Спорт-Экспресс» рассказала нутрициолог Людмила Микитюк.

«Каркаде может повредить зубную эмаль, сильно снизить артериальное давление, вызвать аллергию и обострение гастрита или язвенной болезни желудка», — говорит эксперт.

По ее словам, данный вид чая точно противопоказан тем, у кого обострены желчнокаменная и мочекаменная болезни. Более того, если у вас гастрит или язва — лучше выпить другой чай. Ведь именно чай каркаде обладает выраженным мочегонным эффектом и повышенной кислотностью.

Даже тем людям, у которых с желудком все в порядке, стоит избегать пить каркаде на голодный желудок из-за обилия кислоты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как выбрать качественный чай в пакетиках.

-1° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
ТОП-5 имен, носители которых постоянно притягивают удачу

Последние новости

18:07
Слишком быстро устал: Байден сбежал от вопросов журналистов перед отпуском
18:01
Крупнейшая выставка «Весенний бал кукол» открылась в Москве
17:52
Французский генерал назвал диверсию на «Северных потоках» невыгодной для РФ
17:43
Кому нельзя пить чай каркаде — ответ нутрициолога
17:29
«Мир обретет мир»: Африка поддержала участие РФ и Белоруссии в Олимпиаде-2024
17:16
Зеленский заявил о готовности к переговорам по вступлению в ЕС

Сейчас читают

Стратегия провала: зачем ВСУ бросают на убой стариков и детей
Нарушение нервов и ухудшение памяти: врач оценила шансы на восстановление Боярского после COVID
Михаил Боярский переживает коварные последствия COVID-19: «Чудовищное состояние»
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица