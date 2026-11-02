Всего пара порций в день: какой продукт связали со снижением уровня холестерина

Употребление кимчи снижает уровень холестерина

Регулярное употребление кимчи, традиционного корейского блюда из ферментированных овощей, связано с более низким риском повышенного холестерина. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Frontiers in Nutrition.

Специалисты изучили данные 4666 жителей Южной Кореи в возрасте от 40 до 69 лет. Наблюдение за участниками началось в начале 2000-х годов и продолжалось до 2020 года. Сведения об их здоровье собирали каждые два года.

Особое внимание ученые уделили пищевым привычкам добровольцев. С помощью опросника, включавшего 103 позиции, они оценивали частоту употребления различных продуктов, в том числе нескольких разновидностей кимчи.

Как кимчи влияет на уровень холестерина

Исследователи обнаружили, что связь между употреблением ферментированных овощей и показателями липидного обмена различалась у мужчин и женщин.

У мужчин наиболее заметный результат был связан с кимчи пэчху — блюдом из ферментированной пекинской капусты с приправами. При употреблении одной-двух порций в день риск развития повышенного общего холестерина был примерно на 39% ниже по сравнению с участниками, которые ели меньше всего этого продукта.

У женщин специалисты выявили другую закономерность. Регулярное присутствие кимчи в рационе было связано с более низкой вероятностью недостаточного уровня липопротеинов высокой плотности, известных как «хороший» холестерин.

Среди участниц, съедавших одну-две порции ежедневно, такой риск был ниже примерно на 20%. При употреблении трех и более порций разница достигала 22%.

Исследование также показало, что увеличение количества ферментированных овощей не всегда сопровождалось дополнительным улучшением показателей.

Почему ферментированные овощи могут быть полезны

Ученые рассматривают несколько возможных объяснений обнаруженной связи.

Кимчи содержит молочнокислые бактерии, включая Lactobacillus, Weissella и Leuconostoc. Эти микроорганизмы изучались на предмет возможного влияния на всасывание холестерина в кишечнике и процессы липидного обмена.

Дополнительную роль могут играть биологически активные вещества, содержащиеся в ингредиентах блюда.

Например, чеснок содержит аллицин, а красный перец — соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Во время ферментации также образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые потенциально участвуют в регуляции обмена жиров.

Однако авторы работы подчеркивают, что перечисленные механизмы требуют дальнейшего изучения. Непосредственно активность пробиотических бактерий в организме участников не измерялась.

Различия между мужчинами и женщинами исследователи частично связывают с особенностями гормональной регуляции. В частности, снижение уровня эстрогена после менопаузы может влиять на концентрацию липопротеинов высокой плотности.

Сколько кимчи можно есть ежедневно

В зависимости от разновидности блюда это примерно от четверти до одной чашки ферментированных овощей. Ориентироваться нужно примерно на 50 граммов для кимчи из пекинской капусты и редьки и 100 граммов для водных разновидностей.

Кимчи можно подавать в качестве гарнира, добавлять к яйцам, крупам, супам и другим блюдам.

Однако специалисты обращают внимание на высокое содержание натрия в этом продукте. Людям, которым необходимо ограничивать употребление соли из-за повышенного артериального давления, следует учитывать эту особенность.

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