«Мы их дожмем»: Путин заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится

На этой неделе на южной окраине Брянской области отозвалось болезненное эхо 90-х, когда шайка террористов перешла границу и напала на два села — Любечане и Сушаны.

Боевики шли по улицам, расстреливали дома, автомобили. Все в точности, как на Кавказе, когда там орудовали банды исламистов. Масштаб произошедшего не повторил, к счастью, ни Буденновск, ни Нальчик, ни Ботлих. Но суть та же — тщательно подготовленное нападение на мирный населенный пункт с целью посеять панику.

Правда в отличии исламистов, напавшие на Брянскую область неонацисты не готовы были сами погибать за идею и трусливо убежали обратно на территорию Украины. Как только в район ЧП выдвинулись силы быстрого реагирования, уже «за лентой» нападавших накрыли артиллерией и авиацией.

В этот день в Пятигорске президент должен был дать старт Году учителя и наставника в России. Поездку пришлось отложить — в Кремль поступала оперативная информация с мест. Владимир Путин, обращаясь к педагогам по видеосвязи, по сути перефразировал свою же знаменитую фразу 99- го года, что бороться с террористами надо до конца.

«Сегодня они совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина. Видели, что там сидят гражданские лица и дети. Niva обыкновенная. Открыли огонь по ним. Настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят. Никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю: ничего у них не получится — мы их дожмем», — сказал глава государства.

Во время преследования преступников четыре бойца Росгвардии получили ранения от разрыва заложенной боевиками мины. Во время самого нападения два местных жителя были убиты террористами. Еще двое получили ранения, в том числе 11-летний мальчик Федор.

Третьеклассник вместе с двумя девочками первоклассницами ехал в одной из расстрелянных террористами машин. Мальчик, несмотря на то что пуля попала ему в спину и застряла рядом с легким, вывел девочек из-под огня. Герой? Однозначно. Причем скромный. Его поступок впечатлил сотни тысяч россиян, живущих не только в Брянской области.

Со всей страны шлют слова поддержки и игрушки этому мужественному, но все-таки мальчику. Как убедилась корреспондент «Известий» Алиса Паршакова, Федя не мог поступить иначе — так воспитан. Да и пример правильный перед глазами — два его старших брата сейчас на Донбассе борются с неонацистской угрозой.