Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла секрет своих хороших фотографий

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 40

Рабочий график знаменитости расписан на несколько месяцев вперед. Она ведет телешоу, корпоративы, снимается в кино. С таким графиком не всегда удается блистать. Тогда в помощь идет фотошоп.

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла секрет своих хороших фотографий

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая Лера Кудрявцева всегда выглядит безукоризненно, включая ее домашние образы. Однако звезда эфиров неожиданно призналась подписчикам, что в ее хороших фотографиях есть один небольшой секрет — фотошоп. Ролик с признанием селебрити опубликовал KP.RU.

«Я, безусловно, редактирую, фотошоплю свои фотографии. Потому что, конечно же, приятно и вам, да и мне, в частности, видеть себя красивой. Но безупречных людей не бывает. Я в том числе. Просили — получайте. Еду на работу опухшая, ненакрашенная, непричесанная», — сказала Кудрявцева.

График работы у знаменитости расписан на несколько месяцев вперед. Она ведет телешоу, корпоративы, снимается в кино. Женщина находится время и на семью. К слову, звездная мама недавно опубликовала редкое семейное фото около ресторана, где отдыхала с родными. Пользователи подчеркнули, что Кудрявцева очень молодо выглядит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Кудрявцева покинула Россию.

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