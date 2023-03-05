Психолог объяснил, что Костомарова ждет долгое и тяжелое восстановление

Минченков отметил, что Костомарову нужно социальное восстановление. Ему сможет помочь протезирование.

Состояние фигуриста Романа Костомарова постепенно стабилизируется. Спортсмен находится в сложной ситуации: он плохо воспринимает происходящее, скорей всего сказываются последствия приема препаратов и ампутация конечностей. Об этом стало известно от источника 5-tv.ru.

Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, телесно-ориентированный терапевт Андрей Минченков в беседе с 5-tv.ru отметил, что из-за того, что доподлинной информации о состоянии Костомарова нет, трудно сказать, какую именно реабилитацию будет проходить олимпийский чемпион.

Эксперт объяснил, что, скорее всего, из-за того, что переход из состояния «здоровый» в инвалидность был неожиданным, Костомаров перенес сильнейший стресс. Спортсмена ждет серьезная и поддерживающая работа психолога, проработка новых смыслов и лечение послеоперационной депрессии.

«Неожиданный переход из состояния здоровья в состояние „инвалидность“. То есть человек еще несколько месяцев назад совершенно не предполагал, что он окажется в таком состоянии. Поэтому можно говорить о сильнейшей шоковой травме», — отметил специалист.

Первым этапом Костомарову нужно принять нынешнее состояние и пройти все стадии «гнева, отрицания» и других этапов внутреннего торга.

Важно, чтобы фигурист смог принять нынешнее положение дел и прошел социальную реабилитация. Для Костомарова это может быть включение в активную жизнь с протезированием. Современное общество развивается в этом направлении и адаптирует достойную жизнь инвалидам.

Психолог отмечает, что самое важное — это то, чтобы человек чувствовал свою нужность и необходимость, заключил Минченков.

На данный момент рядом с фигуристом постоянно находится его жена. Оксана Домнина следит за процессом реабилитации, разговаривает с мужем и читает ему.

Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова начались два месяца назад — его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией. После знаменитость ввели в медикаментозную кому, а следом подключили к аппаратам ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации, необходимой для насыщения крови кислородом.

Позже у фигуриста возникли проблемы с кровообращением. Из-за возникшего некроза врачам пришлось ампутировать больному стопу на левой ноге, а затем — удалить некроз на правой, отрезав пятку и пальцы. А позже — и кисти на обеих руках. После операций Костомаров перенес два инсульта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костомарову предстоит проходить реабилитацию у психолога.