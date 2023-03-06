Полина Диброва ответила на критику за пластику груди: «Обладательницей форм я была всегда»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 49

Жена Дмитрия Диброва заявила, что всегда была обладательницей пышных форм

Полина Диброва ответила на критику за пластику груди: «Обладательницей форм я была всегда»

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Супругу Дмитрия Диброва раскритиковали за «слишком большие» импланты. Шквала негативных комментариев она выдержать не смогла и ответила едва ли не каждому хейтеру.

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина (В девичестве Наградова. — Прим. ред.) спровоцировала волну критики в свой адрес, опубликовав фото в купальнике. Подписчики прошлись по всем фронтам — от самого купальника до формы груди после пластической операции. Бюст звезды некоторые комментаторы назвали «шариками» и обвинили ее в жадности. Мол, слишком большие импланты вставила. Череду оскорблений Диброва не смогла оставить без ответа.

Девушка заявила, что не изменила свою внешность, а просто вернула форму 15-летней давности. Пышные формы у нее были всегда, но ради материнства пришлось пойти на жертвы. Она родила супругу троих сыновей с небольшой разницей в возрасте. После появления на свет каждого из мальчиков селебрити активно работала в спортзале, восстанавливала стройность. Диета и кормление малышей привели к утрате и пышности форм, и упругости тела.

Как рассказала Диброва, отвечая на комментарии, импланты — вынужденная мера. Чтобы вернуть прежние формы груди, не перекраивая ее. Зато остальное — чистая заслуга самой блондинки. Она упорно тренировалась ради вновь подтянутого тела с идеально плоским животом.

«Моя любимая тема подъехала — грудь. „Шарики“, „слишком большая“, „зачем“ и прочее. Мне на фото 13 лет, даже здесь все очевидно. Обладательницей форм я была всегда. В школе этого жуть как стеснялась, мальчишки смеялись и обзывали. Но потом пришла диета, в результате ушло все. И жизнь потеряла краски. Легко ли с таким расстаться и принять?» — написала в блоге Диброва.

Супруга телеведущего опубликовала несколько снимков в разном возрасте и доказала, что внушительный бюст ей подарила сама природа, а пластический хирург только исправил издержки времени и материнства.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Дибров рассказал о тяжелых последствиях инсульта.

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