Тайная свадьба? Полина Диброва взяла фамилию Товстик

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 27 0

Поклонники, заметив изменения, стали поздравлять модель с бракосочетанием.

Полина Диброва вышла замуж за Товстик и сменила фамилию

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Полина Диброва сменила фамилию на Товстик и спровоцировала слухи о свадьбе

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина сменила в своем закрытом аккаунте в социальной сети фамилию на Товстик и тем самым породила волну слухов о ее тайном браке с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком. Об этом пишет KP.RU.

Подписчики заметили изменения в профиле модели и решили, что пара официально оформила отношения. Поклонники тут же стали поздравлять Полину с замужеством.

При этом в открытом аккаунте звезда все еще указана как Диброва. Кроме того, она хранит молчание насчет появившихся слухов о бракосочетании.

История отношений Полины и Романа получила огласку летом прошлого года. Модель в тот момент развелась с Дмитрием и ушла к Товстику, который дружил с их семьей. Скандал усугубился тем, что бизнесмен был женат на близкой подруге Полины — Елене. С ней в браке Роман воспитывал шестерых детей.

Экс-супруга Товстика теперь открыто обвиняет Полину в разрушении семьи. Кроме того, Елена и Роман продолжают судиться по поводу опеки и алиментов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Диброва ответила на нападки Елены судебным иском о защите чести и достоинства. Она требует взыскать с Товстик деньги за клевету.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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