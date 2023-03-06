«Выучите географию»: Louis Vuitton иронически ответил на выпад Подоляка

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Louis Vuitton призвал выучить географию после обвинений бренда в поддержке РФ 

«Выучите географию»: Louis Vuitton иронически ответил на выпад Подоляка

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger

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Дом моды опубликовал фото французского флага с надписью на украинском языке.

Французский дом моды Louis Vuitton (LV) в соцсетях колко отреагировал на поступившую претензию из-за их новой рекламной компании.

Ранее советник украинского президента Михаил Подоляк обвинил бренд в поддержке России. Виной тому стал опубликованный LV промо-ролик в бело-сине-красной цветовой гамме.

После этого, LV опубликовал фото французского флага с надписью на украинском языке.

«Вивчайте географию (Учите географию. — Прим. ред.)», — говорилось на подписи к изображению. Через некоторое время публикация была удалена.

Белый, синий и красные цвета встречаются во флагах разных стран мира, в том числе и Франции. 

К слову, LV вовсе не единственная французская компания, которая подверглась критике из-за политической подоплеки. В прошлом году известный бренд Dior опубликовал рождественский рекламный ролик, который вызвал шквал негатива у украинских поклонников.

Жители Незалежной возмутились, что фотографии одежды напомнили русскую культуру: особенные платья рядом с заснеженными березами, кирзачи, кафтаны, кружева, жемчуга и другие элементы из русской народной моды.

Ранее, писал 5-tv.ru, Валентина Матвиенко высказалась о «страшилках» вокруг закона о русском языке.

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