Генпрокуратура РФ признала деятельность Transparеncy International нежелательной

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Рита Миронова
Рита Миронова 17

Удалось установить. что действия организации выходят за рамки декларированных целей и задач.

Генпрокуратура РФ признала деятельность Transparеncy International нежелательной

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Генеральная прокуратура Российской Федерации признала деятельность Transparеncy International нежелательной в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В официальном сообщении говорится, что компанией со штаб-квартирой в Берлине руководят граждане зарубежных стран. Действия организации вызвали подозрения прокуратуры, а именно сомнения по поводу целей и задач, выполняемых руководством. Формально организация борется с коррупцией по всему миру, но фактически вмешивается во внутренние дела России и ставит под угрозу безопасность государства.

«Установлено, что деятельность данной организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач», — отметили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Данные направили в Минюст России, где в дальнейшем примут решение о внесении организации в перечень тех, чья деятельность нежелательна на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Генпрокуратура РФ потребовала признать легион «Свобода России» террористическим.

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