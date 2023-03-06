Генпрокуратура РФ признала деятельность Transparеncy International нежелательной

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала деятельность Transparеncy International нежелательной в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В официальном сообщении говорится, что компанией со штаб-квартирой в Берлине руководят граждане зарубежных стран. Действия организации вызвали подозрения прокуратуры, а именно сомнения по поводу целей и задач, выполняемых руководством. Формально организация борется с коррупцией по всему миру, но фактически вмешивается во внутренние дела России и ставит под угрозу безопасность государства.

«Установлено, что деятельность данной организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач», — отметили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Данные направили в Минюст России, где в дальнейшем примут решение о внесении организации в перечень тех, чья деятельность нежелательна на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Генпрокуратура РФ потребовала признать легион «Свобода России» террористическим.