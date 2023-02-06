Генпрокуратура потребовала признать легион «Свобода России» террористическим

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Рита Миронова
Рита Миронова 12

Организация считается воинским подразделением Вооруженных сил Украины и принимает в свои ряды всех, кто желает воевать против россиян.

Генпрокуратура потребовала признать легион «Свобода России» террористическим

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Тема:
Украинский кризис

Генеральная прокуратура РФ потребовала признать украинский легион «Свобода России» террористической организацией и запретить его деятельность на территории страны. Соответствующее заявление генпрокурор РФ Игорь Краснов направил в Верховный суд.

Как указано в заявлении, подразделение представляет угрозы безопасности общества и государства.

«Легион создан на Украине с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства», — отметили в надзорном ведомстве.

Легион «Свобода России» был создан в марте 2022 года и считается воинским подразделением Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ряды легионеров принимают добровольцев, а также россиян и российских военнопленных, желающих воевать против сограждан.

В сотрудничестве с легионом «Свобода России» правоохранители подозревают бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева*, который сбежал из России, но продолжил «деструктивную деятельность против РФ в мессенджерах и соцсетях» за ее пределами. В прошлом году в квартирах администраторов его каналов в Telegram и YouTube проводили обыски.

Ранее 5-tv.ru писал, что администраторы каналов экс-депутата Госдумы Пономарева* задержаны в ходе обысков.

* — признан иноагентом в РФ.

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