Генпрокуратура потребовала признать легион «Свобода России» террористическим
Организация считается воинским подразделением Вооруженных сил Украины и принимает в свои ряды всех, кто желает воевать против россиян.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Генеральная прокуратура РФ потребовала признать украинский легион «Свобода России» террористической организацией и запретить его деятельность на территории страны. Соответствующее заявление генпрокурор РФ Игорь Краснов направил в Верховный суд.
Как указано в заявлении, подразделение представляет угрозы безопасности общества и государства.
«Легион создан на Украине с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства», — отметили в надзорном ведомстве.
Легион «Свобода России» был создан в марте 2022 года и считается воинским подразделением Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ряды легионеров принимают добровольцев, а также россиян и российских военнопленных, желающих воевать против сограждан.
В сотрудничестве с легионом «Свобода России» правоохранители подозревают бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева*, который сбежал из России, но продолжил «деструктивную деятельность против РФ в мессенджерах и соцсетях» за ее пределами. В прошлом году в квартирах администраторов его каналов в Telegram и YouTube проводили обыски.
Ранее 5-tv.ru писал, что администраторы каналов экс-депутата Госдумы Пономарева* задержаны в ходе обысков.
* — признан иноагентом в РФ.
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