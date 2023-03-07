Если нельзя, но очень хочется, то все равно нельзя. Китайский гороскоп — совет дня. Вторник, 7 марта

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 51

День воздаст вам сполна.

Если нельзя, но очень хочется, то все равно нельзя. Китайский гороскоп — совет дня. Вторник, 7 марта

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 7 марта?

Вторник будет выглядеть гораздо более привлекательным, чем понедельник. Энергии сильные, активные, приносящие удачу. Правда ценой этой удачи может стать повышенная эмоциональность и даже скандалы.

Совет дня: помните, все, что вы получите во вторник, будет вами заслужено. Как хорошее, так и плохое. Воспринимайте такие подарки как диагностику — так мир показывает нам наш потенциал и возможности.

Предостережение дня: максимально воздержитесь во вторник от любых разборок и тем более скандалов. Энергии дня способствуют разнузданности чувств и оскорбительному поведению.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

-5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.47
0.01 80.24
0.19
Если нельзя, но очень хочется, то все равно нельзя. Китайский гороскоп —...

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