«Женат на своей работе»: самая близкая женщина Киркорова выходит за другого

Свадьба состоится уже летом. Пригласят ли на торжество Киркорова?

Близкая женщина Филиппа Киркорова выходит замуж за другого мужчину. Как сообщает dni.ru, диджею артиста Кате Гусевой сделал предложение известный адвокат имени Михаил. По словам девушки, свадьба планируется летом. И в списке приглашенных гостей обязательно будет Филипп Киркоров.

«Не знаю, приедет ли. Ведь женат на своей работе, на сцене, ему даже на друзей не всегда хватает времени», — сказала Гусева.

Когда-то Катя хотела стать женой Киркорова. Друзьям и коллегам очень часто приписывали тайный роман, но они никогда не подтверждали романтические отношения и оставались близкими друзьями. Настолько близкими, что Гусева даже встречала Новый год вместе с Киркоровым и его детьми.

К слову, публику не раз смущало поразительное сходство между Катей и наследниками артиста — Аллой-Викторией и Мартином. Сама Гусева в шутливой форме комментировала подобные слухи.

«Я с 2018 года была рядом с детьми Киркорова, и, наверное, мы как-то обменивались с ними флюидами, и стали чуть-чуть похожи. Аллочка вообще моя копия, особенно похожа на меня той поры, когда я была маленькой», — говорила диджей.

Однажды Гусева заявила, что чуть не вышла замуж за Киркорова, но свадьба сорвалась. По каким причинам и действительно ли такое было — неизвестно. Но девушка отметила, что покорить поп-короля может только многогранная личность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Филипп Киркоров снова влюбился.