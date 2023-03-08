Силовики применяют против собравшихся на акции протеста спецсредства.

В столице Грузии протестующие против проекта закона об иностранных агентах прорвались через ограждения у здания республиканского парламента, выставленные правоохранителями сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

До главных ворот парламента страны участников акции протеста отделяют около 10 метров. Силовики, находящиеся по ту сторону ворот, поливают собравшихся водой, используют слезоточивый газ. Митингующие скандируют «Грузия, Грузия».

Собравшиеся забрасывают полицейскими различными предметами. Кто-то из митингующих бросил коктейль Молотова, но бутылка с зажигательной смесью не долетела до стоящих во дворе парламента полицейских. Ее быстро удалось потушить.

В Тбилиси у здания парламента Грузии собрался митинг против законопроекта об иноагентах. Ситуация накалилась после того, как в первом чтении инициатива была поддержана законотворцами. Протестанты попробовали перекрыть служебный вход в здание, откуда должны были выходить депутаты. Это спровоцировало стычки с полицией.