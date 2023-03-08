Екатерина Климова рассказала, как сохранила фигуру после рождения четверых детей

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 12

Актриса Екатерина Климова о пути к стройности: Пандемия научила заниматься фитнесом вне спортзала

Екатерина Климова рассказала, как сохранила фигуру после рождения четверых детей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка призналась, что один из секретов красоты ей раскрыла… пандемия.

Актриса Екатерина Климова сохранила стройную фигуру к 45 годам после рождения четверых детей благодаря спорту. Как отметила звезда, одно из ее главных правил — посвящать время упражнениям каждый день вне зависимости от занятости. Даже на гастролях, когда нет возможности посещать спортзал, артистка регулярно тренируется. Об этом Климова рассказала в интервью изданию 7Дней.ru.

«У меня несколько чемоданов разных размеров в зависимости от количества гастрольных дней. Но там всегда есть книги и скакалка — для поддержания физической формы. Пандемия научила меня заниматься фитнесом самостоятельно, вне спортзала. Поэтому дома делаю гимнастику, а в поездки беру обычные скакалки. Попрыгать с ними минут десять мне хватает», — поделилась актриса.

В дорогу Климова также берет полезные продукты, которые могут не встретиться на прилавках магазинов в глубинке. К ним относятся, например, кокосовое молоко, семена льна и чиа. Красота требует постоянной работы, артистка это знает. Поэтому в любых обстоятельствах соблюдает дисциплину в плане правильного питания и физической активности.

Екатерина Климова заявила, что планирует запустить свой канал, посвященный секретам красоты. В этой теме она считает себя если не профессионалом, то весьма осведомленным человеком. Одним ценным советом из своего багажа селебрити поделилась и в интервью. Она заявила, что не стоит слепо доверять рекламе — если хочется быть красивой, лучше настроить так называемое сарафанное радио.

По мнению артистки, чтобы выбрать лучшего мастера по маникюру или парикмахера, нужно смотреть на подруг. Понравилась стрижка приятельницы — попросите у нее контакты стилиста. И записывайтесь к нему на процедуру. Женщины на работе, в дружеской компании и родственницы — лучший источник, чем объявления в социальных сетях.

Ранее, писал 5-tv.ru, Екатерина Климова ответила на слухи о пластической операции.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.46
-0.01 80.55
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:52
«Солнце» остановилось: люди провели два часа на колесе обозрения на ВДНХ
1:45
Екатерина Климова рассказала, как сохранила фигуру после рождения четверых детей
1:31
Манящая Карелия: объявлены победители премии Russian Hospitality Awards
1:18
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
1:05
Откровение русского солдата на передовой: «Я не мог поступить по-другому»
0:52
Финансовый суверенитет: Владимир Путин провел встречу с Германом Грефом

Сейчас читают

«Не осталось ни одного»: Вдова Кобзона сообщила о тяжелой потере
Водометы против «коктейлей Молотова»: в Грузии бушуют массовые беспорядки
«Реальный срок»: какое наказание грозит Lerchek за реализацию финансовой схемы
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица