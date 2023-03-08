Дежавю: финны столкнулись с бытовыми проблемами из-за разрыва связей с РФ

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 163

Yle: разрыв связей с РФ создал ряд бытовых проблем для восточных финнов

Дежавю: финны столкнулись с бытовыми проблемами из-за разрыва связей с РФ

Фото: www.globallookpress.com

Читайте нас в: Дзен Новости

Схожий инцидент был в начале прошлого века, а именно, в 1918 году. Есть ли какие-то отличия?

Бытовые трудности из-за закрытия российско-финской границы испытывают жители Финляндской республики. Об этом порталу Yle заявила профессор истории в Университете Восточной Финляндии Мария Ляхтенмяки. Отмечается, что сейчас у финнов нет возможности спокойно заправиться, подстричься, да и просто отдохнуть в Светогорске или Выборге.

«Сейчас усилены гарнизоны в финском приграничье, ужесточено законодательство, активно поднимается дух национальной обороны и увеличиваются ассигнования на национальную оборону. Это произошло более 100 лет назад и происходит и сейчас», — сказала Ляхтенмяки.

Она добавила, что похожий инцидент был в начале прошлого века, а именно, в 1918 году. Тогда в связи с невозможностью попасть в Северную столицу заработать, а также с разрывом экономических связей финнов ждали голод и нищета. Сегодняшние события, отмечает автор, негативно сказались на приграничных городах, ведь их инфраструктура завязывалась на туристах из России. Один из таких населенных пунктов обанкротился в октябре прошлого года. Жители городов на юго-востоке страны тоже пострадали от закрытия границы.

Финляндская республика закрыла границу для туристов из РФ в конце сентября прошлого года. Ранее 5-tv.ru писал о том, как забор на границе с Россией ударит по Финляндии.

-7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.46
-0.01 80.55
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

9:19
Поставка с сюрпризом: зачем на Украину могут отправить муляжи вместо ЗРК Patriot
9:14
Притягивает не тех: какие черты лица «мешают» Ивлеевой выйти замуж
9:01
Ефременкова пожаловалась, что из-за детей не успевает оформить документы
8:45
Дежавю: финны столкнулись с бытовыми проблемами из-за разрыва связей с РФ
8:29
Песков назвал публикации западных СМИ о «Северных потоках» вбросом
8:16
Язык цветов: как по подаренному на 8 Марта букету определить характер мужчины

Сейчас читают

«Не осталось ни одного»: Вдова Кобзона сообщила о тяжелой потере
«Обещали страшное»: освобожденные российские бойцы поделились пережитым в украинском плену
🧙‍♀ Гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица