Дежавю: финны столкнулись с бытовыми проблемами из-за разрыва связей с РФ

Схожий инцидент был в начале прошлого века, а именно, в 1918 году. Есть ли какие-то отличия?

Бытовые трудности из-за закрытия российско-финской границы испытывают жители Финляндской республики. Об этом порталу Yle заявила профессор истории в Университете Восточной Финляндии Мария Ляхтенмяки. Отмечается, что сейчас у финнов нет возможности спокойно заправиться, подстричься, да и просто отдохнуть в Светогорске или Выборге.

«Сейчас усилены гарнизоны в финском приграничье, ужесточено законодательство, активно поднимается дух национальной обороны и увеличиваются ассигнования на национальную оборону. Это произошло более 100 лет назад и происходит и сейчас», — сказала Ляхтенмяки.

Она добавила, что похожий инцидент был в начале прошлого века, а именно, в 1918 году. Тогда в связи с невозможностью попасть в Северную столицу заработать, а также с разрывом экономических связей финнов ждали голод и нищета. Сегодняшние события, отмечает автор, негативно сказались на приграничных городах, ведь их инфраструктура завязывалась на туристах из России. Один из таких населенных пунктов обанкротился в октябре прошлого года. Жители городов на юго-востоке страны тоже пострадали от закрытия границы.

Финляндская республика закрыла границу для туристов из РФ в конце сентября прошлого года. Ранее 5-tv.ru писал о том, как забор на границе с Россией ударит по Финляндии.