«Русофобная болезнь»: как забор на границе с Россией ударит по Финляндии

Возведение стены против «российских мигрантов» обойдется финской казне в 380 миллионов евро.

Журналист из Финляндии Кости Хейсканен назвал строительство забора на границе с Россией бессмысленной и вредной для экономики страны затеей финского правительства. Своим мнением он поделился в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

«Никогда не думал, что доживу до того времени, когда между Финляндией и Россией будет воздвигнут забор. Мы всегда говорили о том, что все заборы и стены надо убирать, а оказывается, теперь надо отгородиться друг от друга колючей проволокой», — огорчается Хейсканен.

По его словам, сами жители Финляндии неоднозначно относятся к идее отгородиться от России. В первую очередь потому, что строительство забора обойдется казне в 380 миллионов евро. И это в тот момент, когда экономика страны и так находится в рецессии, и деньги нужны на социальные траты, помощь пожилым людям и детям.

Кроме того, добавил журналист, люди прекрасно понимают, что строительство забора в целях повышения безопасности рубежей бессмысленно.

Во-первых, протяженность границы между Финляндией и Россией составляет 1300 километров, а забор планируется поставить пока только на участке около 200 километров. Во-вторых, глупо думать, что эмигранты из России, против которых правительство якобы и строит ограждение, толпой побегут в Финляндию, как «стая кабанов», резонно отмечает журналист.

По мнению Хейсканена, строительство забора на границе с Россией объясняется ничем иным как охватившей Запад «русофобной болезнью» и европейско-американской модой отгораживаться стенами от тех, кто якобы представляет опасность.

Глупость подобной затеи объясняется простой логикой: любые стены при желании можно перелезть или сделать под ними подкоп, указывает журналист. Он привел в пример знаменитую Берлинскую стену, которая не стала непреодолимым препятствием для граждан разделенной Германии.

«Сейчас видно, что никто (в правительстве Финляндии — Прим. ред.) не хочет никакого мира, а все хотят только отгородиться заборами и закрыть все на засов. Это совершенно неправильная политика, и люди, которые живут около границы, понимают, что это ни к чему хорошему не приведет», — заключил Хейсканен.

О том, что Финляндия начала строить забор на границе с Россией, стало известно 28 февраля. По данным телерадиокомпании Yle, для этого уже вырубаются деревья по обе стороны пограничного пункта Иматра. Отмечается, что пока в планах построить забор протяженностью три километра, чтобы удостовериться, выдержит ли он суровые погодные условия и возможный, по мнению властей страны, напор людей с востока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощник президента России Владимир Мединский иронично прокомментировал строительство Финляндией забора на границе с РФ. Он напомнил, что, согласно мировой военной истории, стены никогда никого не спасали.