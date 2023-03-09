Госдума работает над законом, который запретит делать фото и видео в школе

Госдума работает над законом, который запретит снимать фото и видео в школе. Сейчас включить запись на уроке может кто угодно: школа считается общественным местом, поэтому и снимать можно спокойно. Учителя говорят, что школьники злоупотребляют своим правом, выводят педагогов из себя и отвлекаются от получения знаний. У учеников свои аргументы. Какие — узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Кадетский класс московской школы. На кадрах разъяренный учитель вытаскивает ученика в коридор и отвешивает ему несколько пощечин. Видео набирает тысячи просмотров, преподавателя увольняют. А родители школьников пишут петицию в защиту педагога, уверяя — его долго провоцировали на конфликт.

Как правило, на таких кадрах мы видим лишь последствия конфликта, а не его причины. Вот яркий пример — вирусное видео «Учитель литературы вызывает дух Ктулху» набирало сотни тысяч просмотров. На самом деле преподаватель прочитал школьникам отрывок из романа ужасов писателя Лавкрафта. Подобных историй, когда вирусное видео, и не всегда справедливо, становится поводом для увольнения — масса. В Госдуме выступили с предложением, что несомненно вызовет общественную дискуссию — запретить видеосъемку на уроках, чтобы защитить учителей.

«Это вызывает замечания некоторых учителей. Ответную реакцию. И начинается ругань. У нас по поводу одних только гаджетов выяснение отношений порой занимает до третьей части урока», — сказал историк, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

И это второй пласт проблемы. Там, где у каждого в руках гаджет, падает успеваемость, снижается внимание. Хуже результаты школьных тестирований. Но с другой стороны: если запрещать видеосъемку, как узнаешь, что в школе творится такое.

Нижний Новгород. Учитель математики избивает пятиклассника. После того как в сети появились эти кадры, преподавателя уволили.

В том, что на практике новый законопроект можно будет претворить в жизнь, сомневаются юристы. Старшеклассники сейчас хоть часто и забывают о своих обязанностях — права знают прекрасно. Не силой же у них отбирать телефоны

«У учителя есть право, чтобы его лицо не попадало ни на какую видеозапись. Поэтому он может ограничить съемку в плане съемки своего лица, однако какие-то моменты учебной деятельности снимать не запрещено», — рассказал юрист Василий Воробьев.

Любовь Лаврова — учитель музыки и блогер из Петербурга. Она сама на уроке может воспользоваться мобильным, чтобы снять очередное видео для своего TikTok.

«Бывало у меня такое, что я выпускала какое-то видео, и рассказывала, например, про какую-то оперу или про какой-то балет. И на следующем уроке дети мне сами рассказывали про это. Они говорили: «Мы посмотрели ваше видео», — рассказала Лаврова.

Шуточные видео Лаврова чередует с мини-лекциями об истории музыки. И в ее классах Баха с Чайковским не путают. Если подойти к делу с умом, уверена преподаватель, — гаджеты детям будут только в помощь.