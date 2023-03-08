Застройщиков могут заставить возводить школы и детсады в новых комплексах

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Россияне все чаще жалуются на нехватку в новых жилых кварталах детских садов, школ, поликлиник, парковок и дорожной сети.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Застройщиков могут обязать возводить детсады, школы и поликлиники в новых микрорайонах. «Известия» сообщают, что идею обсуждают в Госдуме и правительстве. Там обратили внимание на несовершенство стандартов комплексного развития территорий.

В результате растет число жалоб на нехватку объектов социальной инфраструктуры и парковок. По данным Минстроя, пятая часть комплексов сдается без важных для жителей объектов.

Да и не все девелоперы соглашаются строить хотя бы детские сады, ведь создание инфраструктуры — это дополнительные затраты, которые нередко приводят к снижению качества возводимого жилья. Не исключено, что государство поможет компаниям с этой проблемой.

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