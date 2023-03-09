Фонд в помощь: россиянам предложили копить на высшее образование детей с их рождения

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Россиянам предложили копить на высшее образование детей с их рождения

Фото, видео: IMAGO/Mendelex Photography / ТАСС; 5-tv.ru

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Впрочем, эксперты идею называют спорной.

Россиянам предложат инвестировать в будущее высшее образование своих детей. Сделать это можно будет с помощью специализированного фонда. Инициативу о его создании направил президенту страны Владимиру Путину глава Торгово-промышленной палаты.

Согласно идее, родителям предложат ежемесячно отчислять примерно по 2,5 тысячи рублей. И тогда за 17 лет накопится более полумиллиона рублей. К этим деньгам можно добавить и маткапитал. Сумма позволит детям, не поступившим на бюджет, все равно получить качественное образование по интересующей специальности.

Отмечается, что средства фонда будут сохранны даже при банкротстве одного из родителей. Впрочем, эксперты идею называют спорной. Они отмечают падение спроса на высшее образование, поскольку зачастую диплом даже хорошего вуза не гарантирует хорошо оплачиваемую работу.

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