В Минобороны Финляндии заявили о скорой ратификации заявки в НАТО

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Министр обороны Финляндии выразил уверенность в том, что Венгрия и Турция ратифицируют членство страны в НАТО к саммиту в Вильнюсе.

В Минобороны Финляндии заявили о скорой ратификации заявки в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Sascha Steinach

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Заявка Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс должна быть ратифицирована Венгрией и Турцией в обозримом будущем. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью финской государственной телерадиокомпании Yle. По его словам, это произойдет к саммиту в Вильнюсе.

«Я бы сказал, что финишная черта уже видна, но, возможно, нам еще нужно немного больше терпения», — сказал министр.

К слову, парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО еще 1 марта. Тогда предложение поддержали 184 депутата из 200. Семеро решили воздержаться, одного парламентария не было на месте.

По правилам НАТО, заявку Финляндии должны ратифицировать все 30 стран-участниц. Турция и Венгрия до сих пор этого не сделали. Процесс присоединения Финляндии и Швеции к альянсу был запущен еще в мае прошлого года.

К слову, недавно на границе с Россией Финляндия стала возводить пробный заградительный барьер длиной в три километра. Сам рубеж между государствами протягивается на 1300 километров.

Ранее, писал 5-tv.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношениях альянса и России »нет дороги назад».

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