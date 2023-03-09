Выдвинул условие: стрелявший из окна многоэтажки мужчина угрожает убить сына

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 28

На место инцидента выехали следователи Следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Предварительно установлена личность мужчины, удерживающего своего ребенка в квартире и стреляющего из окна многоэтажки — Владимир Ш.

По данным 5-tv.ru, мужчина угрожает застрелить сына, если ему лично не позвонит председатель Следственного комитета (СК) РФ.

В ведомстве сообщили, в свою очередь, что на место происшествия уже выехали следователи Следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Ранее сообщалось, что в дежурную часть обратилась супруга злоумышленника. Она рассказала правоохранителям, что мужчина находится в неадекватном состоянии, он заперся в квартире с ребенком. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, злоумышленник произвел выстрелы из окна.

По последним данным, пострадавших нет.

-3° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.46
-0.01 80.55
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:37
Скончался французский певец и актер Марсель Амон
8:22
Выдвинул условие: стрелявший из окна многоэтажки мужчина угрожает убить сына
8:06
В Нижневартовске мужчина открыл из окна многоэтажки стрельбу и взял в заложники ребенка
8:05
🧙‍♀ Гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака
7:53
Боррель заявил о согласии Евросоюза продвигать общие закупки оружия для Украины
7:37
Российские бойцы начали закрепляться на окраинах Красногоровки

Сейчас читают

Клара Новикова объяснила, почему поменяла фамилию
Кто является организатором протестов в Грузии
Военный аналитик рассказал, в каком виде оружия США проигрывает России
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица