Австралиец рассказал о разочаровании после службы в рядах ВСУ

Австралийский наемник свободу и веру в то, ради чего приехал на Украину. Попав в плен, он признался, что поверил западной пропаганде, а в итоге украинское командование отправило его под пули почти бесплатно. В деталях этой истории разбирался корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Марк Лоу стал первым австралийским журналистом, который приехал в Луганск за Оскаром и хотя бы попытался разобраться в происходящем. Главный герой его фильма, австралийский наемник Оскар Дженкинс, три года назад разбираться не стал и, насмотревшись репортажей Западных СМИ, совершил самую большую ошибку в жизни– отправился воевать на стороне ВСУ.

«Я спросил его: «Как именно у вас сформировалось решение? Как происходил процесс выбора — воевать за Россию или за Украину?» Он ответил: «Это зависело от того, какие СМИ я тогда потреблял». Я спросил: «Хорошо, а какие именно СМИ вы читали и смотрели?» BBC, The New York Times и австралийскую газету The Age. Все они, по его словам, были проукраинскими и антироссийскими», — рассказал автор документального фильма Марк Лоу.



«Я подумал: «Ладно, Россия и Украина. Мне нужно выбрать — я либо за Россию, либо за Украину. И я просто буду за Украину», — говорит осужденный наемник Оскар Дженкинс.

О том, что наемниками часто затыкают дыры на фронте, их не жалеют и бросают в самое пекло, Оскар Дженкинс узнал позже, но было уже поздно. Брошенный раненым на поле боя, он попал в плен, получил 13 лет за наемничество и теперь, сидя в Луганской тюрьме, вспоминает, что первые звоночки прозвучали сразу — из него с первых же дней начали тянуть деньги. Сначала на снаряжение.

— А где вы брали снаряжение?

— Ну, там есть магазины.

— Вы его покупали?

— Да, покупали.

— О, правда?

— Да. Были рынки и магазины.

А потом Оскар «скинулся на дроны».

«Ну да, я отдал им все деньги, с которыми приехал на Украину, потому что многие люди в этой роте, в этом подразделении, вообще не получали зарплату», — рассказал Дженкинс.



«Я был шокирован. Запад отправляет туда все эти деньги. В СМИ нам рассказывают, что туда отправляют каски, ботинки, экипировку, танки, самолеты. И при этом западные наемники приезжают туда и вынуждены покупать себе экипировку за собственные деньги», — говорит Марк Лоу.

История Оскара Дженкинса о том, как 32-летний наивный идеалист, учитель биологии, под воздействием западной пропаганды попал в руки хуторских дельцов. Он был обобран до нитки, затем в качестве пушечного мяса отправлен на верную смерть. Все, что он заработал за год войны — осталось у его командиров. Это просто хорошо работающий бизнес.

«Я разговаривал с его семьей — они не видели ни копейки из этих денег. Предположительно, они должны находиться на его счете в украинском банке. Единственный вывод, к которому я могу прийти: либо им не платят, и тогда они уезжают, либо, если им все-таки платят, они погибают на фронте, а деньги возвращаются украинскому государству», — уверен Лоу.

Австралийские власти пытались прояснить судьбу своего гражданина, но общались на эту тему почему-то исключительно с Украинской стороной. О том, что Дженкинс не военнопленный, а осужден за наемничество, австралийские СМИ умалчивают. Марк Лоу первый, кто расскажет правду о своем соотечественнике.

«Он сказал: «Я бы пошел воевать за Россию так же, как воевал за Украину. Но, с другой стороны, я точно так же мог бы воевать за Австралию или Северную Корею. Именно это и делает наемник — ты продаешь самого себя», — сказал Марк Лоу.



«В этом главная проблема наемников. Ты становишься своего рода проституткой войны. В этом нет ничего хорошего, но такова реальность», — резюмировал Дженкинс.

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