Отказываемся от иллюзий: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 7 по 13 сентября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».

Сильная неделя сразу с тремя позитивными днями начинается с красивого аккорда. Мощный понедельник, активный четверг и уверенное воскресенье идеально подходят для самых важных дел. Если предстоит брать кредит, намечайте его на среду, чтобы быстрее его закрыть. Не планируйте ничего важного на день разрушителя в пятницу.

Понедельник, 7 сентября 2026 года

День Деревянной Обезьяны

5-tv.ru

Прекрасный день, один из лучших на неделе. Идеально подходит для земляных работ и активной деятельности. Вбирает в себя сильные огненные энергии. А уходящая Луна получает дополнительную поддержку и оказывается в счастливом созвездии Сеть, которая приводит начатые дела к гармоничному завершению. День прекрасно подойдет как для строительства, земельных работ, так и романтических встреч и любых активных деловых мероприятий. Структура дня указывает на возможные препятствия на пути, однако в преодолении этих препятствий рождается большая удача.

Совет книги перемен: стратегия завершения. самый опасный момент — когда кажется, что все почти готово. Именно здесь легко потерять контроль из-за расслабления или спешки. Лучшей иллюстрацией для этого является настольная игра из Японии — Микадо, суть которой заключается в том, чтобы вытащить из кучи палочек одну, не пошевелив остальные.

Нельзя поддаваться желанию резко и неосмотрительно двигаться даже когда кажется что победа близка. Если будете играть, постарайтесь чтобы в вашей команде были хирурги или ювелиры — это лучшие игроки.

Вторник, 8 сентября 2026 года

День Деревянного Петуха

5-tv.ru

Обладает более сдержанными показателями, но хорош для решения финансовых вопросов благодаря счастливой звезде Нефритового зала. Под ее лучами очень успешно проходят сделки, в особенности сделки по земле и недвижимости.

Структура дня вторит счастливым звездам. Луна, которая оказывается в несчастливой стоянке, связанной с Лямбдой Ориона, помогает навести сомнения на врага, позитивно повлиять на репутацию друзей или коллег.

Это очень хороший расклад для музыкального творчества. Также в этот день хорошо что-то начинать. Дело может идти долго, но успешно завершится и само по себе будет весьма стоящим.

Совет книги перемен: стратегия отступления за силой. Масштабно действовать не стоит, но в малых делах, в сохранении внутреннего курса стойкость уместна и полезна.

Среда, 9 сентября 2026 года

День Огненной Собаки

5-tv.ru

Идеальный день для того чтобы избавиться от ненужных привычек и хлама в вашем доме и офисе, в окружении. По формулам он не самый позитивный и хорош только для рядовых, рутинных дел. Но счастливое созвездие Луны, которая является особым покровителем этого дня, 21 лунная стоянка Орион, приносит победы и процветание.

В сочетании с Духом Девяти небес, помогает с легкостью переломить ситуацию и сокрушить врага, устранить препятствия на пути к победе. Очень хороший день для кредитов — если подписать соглашение в этот день, сможете быстрее его закрыть, избавиться от него.

Совет книги перемен: стратегия сохранения безмятежности. Одна из самых медитативных гексаграмм — она про паузу, глубокую фиксацию внимания и силу неподвижности, которая не равна бездействию. Это состояние, из которого рождается предельно точное действие.

Четверг, 10 сентября 2026 года

День Огненной Свиньи

5-tv.ru

Лучшие звезды освещают этот день. Здесь и Красный сандал, и Желтая сеть, Небесный император и Лошадь процветания. Прекрасный день для начала все важных дел, закладки фундамента, старта проекта и путешествия. Те, кто потрудится сегодня, получит через два-четыре месяца рост удачи, доходов и шанс зачать благородное дитя. Офицер дня наполнение дает умножение всего того, что вы будете делать сегодня.

Очень хорошо в такой день инвестировать, делать дорогие покупки. Если будете готовить загородный дом к зиме, обязательно посадите дерево или куст, в этот день особенно сильны земляные формулы, которые подарят вашему дому дополнительную удачу. Сегодня события будут разворачиваться очень быстро благодаря особенному влиянию звезды Ускорителя времени.

Совет книги перемен: стратегия сдерживания энтузиазма. Энергия момента, когда накопленная сила наконец находит выход: как первая весенняя гроза, которая встряхивает природу и снимает напряжение.

Пятница, 11 сентября 2026 года

День Каменной Крысы

5-tv.ru

Получает счастливые звезды, но из-за того, что этот день сталкивается с энергиями года, он не может дать старт долгосрочным проектам. Дела лучше сегодня выбирать рутинные и однодневные. Луна оказывается в созвездии Духа, покровителя духов умерших на поле сражения. Отличный день для того, чтобы почтить предков, и тех, кого с нами нет. Энергии дня могут внушить страх и неуверенность, поэтому внимание лучше направить на внутреннюю перенастройку и работу над собой.

Совет книги перемен: стратегия преодоления трудностей на начальном этапе развития.

В некоторых переводах переводят как скопление или сгущение. В самом начале идея или дело только пробивается в мир, а вокруг еще хаос, неясность и сопротивление среды. Такое препятствие — часть процесса, прогресса. Через преодоление формируется структура и устойчивость.

Суббота, 12 сентября 2026 года

День Земляного Быка

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Проходит под сильным влиянием энергии солнца. Растущая Луна оказывается в созвездии Ивы. Его часто связывают со слезами, страхами, неудачами. Звезды дня могут навеять какие-то печальные или пугающие картины из прошлого. Такой день лучше всего подойдет для рефлексии или работы с былыми обидами и травмами. Важными делами лучше не заниматься. Хороший день для отдыха.

Совет книги перемен: стратегия отказа от иллюзий. Результат приходит не через усилия любой ценой, а через правильное, уместное действие.

Воскресенье, 13 сентября 2026 года

День Стального тигра

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Самые сильные формулы приходят в этот день. Он способствует росту в бизнесе, успешным земляным работам, запуску проектов, путешествиям. Лучшие звезды дают поддержку всем делам этого дня. Луна проходит через 25 стоянку Звезды, которая поддерживает строительство, переговоры, дает ясность в мыслях, рассеивает сомнения. В целом это созвездие ассоциируется с силой и стабильностью. Дела начатые сегодня будут иметь успешное завершение

Совет книги перемен: стратегия поиска опоры в трудное время. Когда вещи становятся видимыми, скрытые мотивы проявляются, а идеи получают форму и голос.

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