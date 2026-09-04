Десять дронов ВСУ уничтожили на подлете к Москве

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 221 0

На месте падения фрагментов работают экстренные службы.

Атака беспилотников на Москву 4 сентября — сколько сбили

Фото: © РИА Новости/ Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали десять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Атака десяти БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», — написал глава города.

Градоначальник подчеркнул, что на месте падения фрагментов летательных аппаратов находятся представители экстренных служб.

Кроме того, 3 сентября Собянин заявил о ликвидации 120 вражеских дронов. О первом инциденте он рассказал в 00:22 мск — тогда силы ПВО успешно нейтрализовали десять БПЛА противника. Утром того же дня мэр проинформировал о серии атак, которые продолжались до полудня. Всего удалось сбить 116 беспилотников.

О последней попытке нанести удар по столице глава города написал в 20:11. По его словам, в результате были уничтожены четыре летательных аппарата ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что здания школы и детского сада в населенном пункте Скельки Запорожской области получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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