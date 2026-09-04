Глава МИД Украины нарушил антирусскую практику Киева

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 24 0

При этом министр никак не объяснил, почему решился на такой шаг.

Интервью главы МИД Украины на русском языке

Фото: Lee Jin-man/ТАСС

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Глава МИД Украины Сибига дал интервью на русском языке

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига для беседы с казахстанским изданием Ulusmedia выбрал русский язык. Интервью с главой внешнеполитического ведомства было опубликовано на YouTube-канале агентства.

В течение 40 минут украинский дипломат отвечал на вопросы журналиста, не переходя на украинский или английский языки. Сибига говорил о переговорах по урегулированию конфликта, членству Киева в НАТО и ситуации на поле боя.

Интервью привлекло внимание, поскольку министр нарушил устоявшуюся практику представителей киевского режима, который в публичном пространстве демонстративно избегают русского языка, используя украинский или английский.

При этом примечательно, что в неформальной обстановке некоторые чиновники Банковой часто общаются между собой на русском.

На ситуацию с интервью руководителя ведомства в Киеве никак не отреагировали. Кроме того, сам Сибига не объяснил, почему для беседы с журналистом выбрал именно этот язык.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что подход главы Европарламента Урсулы фон дер Ляйен, при котором «европейские ценности» сводятся к запрету русского языка и культуры, ведет к возрождению нацизма.

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