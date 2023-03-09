Появились подробности о внезапной смерти молодого журналиста Александра Нечаева

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Рита Миронова
Рита Миронова 157

Причиной смерти главреда издания «Бюллетень кинопрокатчика» Нечаева стала болезнь сердца

Появились подробности о внезапной смерти молодого журналиста Александра Нечаева

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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Главного редактора издания «Бюллетень кинопрокатчика» нашли мертвым в съемной квартире.

В Ташкенте скончался 36-летний журналист Александр Нечаев. Печальной новостью поделилось издание «Бюллетень кинопрокатчика» в своем Telegram-канале, в котором Нечаев занимал должность главного редактора.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти журналиста стала остановка сердца. У него была хроническая сердечно-легочная недостаточность и ишемическая болезнь сердца.

Нечаев покинул Россию и переехал в Ташкент несколько месяцев назад. Вернуться в Москву мужчина планировал в апреле, а последним его сообщением в соцсетях была фраза: «Повода не любить этот город нет».

Коллеги Нечаева из KP.RU рассказали, что он перестал отвечать на сообщения и звонки в понедельник. Вечером того же дня не сдал номер своего журнала, чего раньше не случалось никогда. А во вторник полиция нашла Нечаева мертвым в съемной квартире.

Свою журналистскую карьеру Александр Нечаев начал в «Комсомольской правде». С коллегами он даже после увольнения продолжал общаться и часто навещал их в редакции. Затем Нечаев работал в «Российской газете» и, наконец, перебрался в «Бюллетень кинопрокатчика», где позже стал главным редактором.

«Он был очень талантлив. Его стиль и русский язык были безупречны. Еще он был очень веселым, общительным, жизнерадостным человеком. В душе, как он мне говорил, интровертом, но, тем не менее, его знали, наверное, все московские журналисты, пишущие о кино и многие, пишущие о культуре», — пишут коллеги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким журналистом была экс-руководитель Пятого канала Бэлла Куркова.

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