Великобритания и Франция «зароют топор войны» ради сигнала для России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 156

Роlitiсо: Великобритания и Франция хотят вместе послать сигнал России

Великобритания и Франция «зароют топор войны» ради сигнала для России

Фото: © РИА Новости / Алекс Макнотон

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Политики встретятся в Париже на первом англо-французском саммите с 2018 года.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон готовятся в ближайшие дни к встрече в Париже, где собираются отправить России сигнал о единстве. Об этом сообщает издание Politico.

На данный момент известно, что основной упор на встрече будет направлен на обсуждение сотрудничества в оборонной сфере.

«Мы сталкиваемся с общей угрозой, и это испытание для наших двух стран», — говорит один из представителей Елисейского дворца.

По его словам, Париж и Лондон обладают самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом.

Также в статье подмечено, что после начала конфликта на Украине Сунак и Макрон осознали, что им срочно необходимо наладить отношения, чтобы показать единство стран Запада.

К слову, отношения между Великобританией и Францией ухудшились после того, королевство покинуло Европейский союз.

Еще в феврале Эммануэль Макрон выступил против затягивания украинского кризиса, потому что это может привести к бесконечности конфликта, в котором проигравшей окажется Европа. Более того, он напомнил о важности сохранения контактов с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Макрон озвучил позицию Франции относительно России.

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