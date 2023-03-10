Взрыв газа в жилом доме в Забайкальском крае: как спасали людей и что будет дальше

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Уже возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Фото, видео: Евгений Епанчинцев / ТАСС; 5-tv.ru

Одиннадцать человек по последним данным пострадали в результате взрыва в жилом доме в Чите, произошедшего накануне. Взрыв прогремел на верхнем этаже, поэтому вся спасательная операция осложнялась тем, что работать МЧС приходилось в 15-ти метрах от земли. Что касается причин трагедии, то уже возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Больше года этот дом стоял без газа. Что пошло не так сейчас, когда его наконец дали, и будет разбираться следствие. Подробнее — корреспондент «Известий» Мария Зверева.

В соседних домах вылетели окна. Куски бетона разбросало на десятки метров вокруг. Два балкона с пятого этажа рухнули на землю. Уже через пять минут после того, как произошло ЧП, на месте были пожарные. С огнем справились быстро, началась эвакуация.

«Организованы мероприятия по эвакуации населения. Частично, вы видите, произошло обрушение квартир, которые находятся на четвертом и пятом этажах», — рассказывал начальник главного управления МЧС РФ по Забайкальскому краю Николай Басов.

Сотрудники МЧС периодически прерывали работу и устраивали минуты тишины. Не напрасно. Из-под завалов они услышали голоса. Людей удалось спасти.

Информации о жертвах нет. Взрыв газа произошел днем, когда большинство людей дома не было. Возможно, это спасло кому-то жизнь.

Первая, пока основная версия, это взрыв бытового газа. Что его вызвало — еще предстоит выяснить. Жители этого дома не раз жаловались на соседей, в квартире которых прогремел взрыв. Они использовали баллоны с пропаном. Здесь были проблемы с газовыми трубами. Почему — это у управляющей компании сейчас выясняют следователи.

«Прокуратурой Забайкальского Края проводится проверка. В ходе проверки будет дана оценка действиям всех специальных служб, организаций и должностных лиц», — сказал прокурор Забайкальского края Максим Ершов.

Это здание — одна из хрущевок, построенных в начале 60-х. У него очень высокий износ. Жители дома, например, уже не раз жаловались на проблемы с проводкой, но коммунальные службы не торопились их решать.

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