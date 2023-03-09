Безумный взгляд: мужчина, толкнувший подростка под поезд метро, отказывается говорить

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 106

Толкнувшего подростка под поезд метро мужчину увезли в отделение

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Мужчина выглядит отстраненным и явно не понимает, что с ним происходит. Что он ответил журналисту?

Москвича, который столкнул подростка под приближающийся поезд в московском метро, увезли в отделение. Корреспондент «112» попытался узнать у мужчины причины его поступка.

«Зачем вы толкнули 15-летнего подростка на рельсы? Вы понимаете, что вы натворили?» — задавал вопросы журналист.

На кадрах, попавших в распоряжение 5-tv.ru видно, как задержанного ведут через турникеты метро. Мужчина кинул в объектив камеры злой и безумный взгляд, собирался что-то сказать, но не проронил ни слова. Затем правоохранители увели его к служебному автомобилю и отправили в ближайшее отделение полиции.

До этого жена Владимира Кизика поведала, что вместо подростка на перроне должна была быть она. По ее мнению, супруг мог спутать подростка с ней. Буквально за месяц до происшествия, Владимир пытался задушить свою жену и попал в психиатрическую клинику.

Также известно, что мужчину выпустили из клиники только сегодня, 9 марта, без ведома жены. В местном диспансере ему поставили диагноз «органическое поражение головного мозга с аффективными расстройствами», он лечился от длительной депрессии.

Сегодня днем, на станции метро Киевская в центре Москвы мужчина толкнул подростка прямо под приближающийся поезд. 15-летний подросток оказался жив.

Сам злоумышленник уже задержан. Им оказался 62-летний мужчина, который неоднократно обращался за психиатрической помощью и проходил лечение в клинике.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетнего в столичном метро.

Ранее 5-tv.ru показал кадры, на которых жена злоумышленника рассказывает о поступке своего супруга.

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